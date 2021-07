Wie schnell kann ein Mensch laufen? - Erreichbare Laufgeschwindigkeit

Haben Sie sich jemals gefragt, wie schnell ein Mensch laufen kann? Da sind Sie nicht allein…viele Sportler rätseln über die max. erreichbare Laufgeschwindigkeit. Es ist also nicht so selten, über die Fähigkeiten des Körpers nachzudenken, vor allem, wenn es um physische Leistungen wie Usain Bolts unglaubliche 9,58 Sekunden für den 100-Meter-Lauf geht.

Diese beeindruckenden Leistungen sind jedoch alles andere als normal. Olympioniken mögen in der Lage sein, mit Geschwindigkeiten von mehr als 30kmh zu laufen, aber was ist mit dem Durchschnittsmenschen, der nicht die Trainingsmöglichkeiten – oder die genetische Veranlagung – eines Weltmeisters hat?

Wie schnell kann der Durchschnittsmensch laufen?

Die durchschnittliche menschliche Laufgeschwindigkeit könnte Sie überraschen. Es gibt zwar keine eindeutige Statistik für diese Frage, aber wir können eine Reihe verschiedener Statistiken heranziehen, um eine fundierte Vermutung anzustellen. Es gibt nur wenige Daten, die nicht aus eigenen Angaben oder theoretischen Konzepten von Computermodellen stammen – das heißt, sie sind nicht völlig objektiv – also nehmen Sie diese Zahlen mit Vorsicht zur Kenntnis.

Laut einer umfangreichen Studie, die auf mehr als 34 Millionen Wettkampfergebnissen basiert, betragen die durchschnittlichen Laufzeiten ungefähr:

35 Minuten für einen 5 km-Lauf

Eine Stunde und zwei Minuten für einen 10 km-Lauf

Zwei Stunden und 14 Minuten für einen Halbmarathon

Vier Stunden und 26 Minuten für einen Vollmarathon

Es sollte jedoch beachtet werden, dass diese Daten aus Rennergebnissen gesammelt werden. Nur weil ein Läufer an einem Rennen teilnimmt, bedeutet das nicht, dass er ein Rennen läuft oder so schnell läuft, wie er kann. Viele Läufer laufen zum Spaß, um das Tempo eines Freundes zu halten oder als Trainingslauf.

Was ist die maximale menschliche Laufgeschwindigkeit?

Alle Zahlen, die Sie bezüglich der maximalen Laufgeschwindigkeit von Menschen sehen, sind hauptsächlich Spekulation.

Einige Wissenschaftler glauben jedoch, dass Menschen in der Lage sind, mit einer Geschwindigkeit von bis zu 80kmh pro Stunde zu laufen. Das ist so schnell wie der Verkehr auf vielen Autobahnen! Eine Studie aus dem Jahr 2010 hat mit Hilfe von Computermodellen gezeigt, dass die schnellsten Menschen der Welt, basierend auf der Kraft, die menschliche Muskelfasern aushalten können, bevor sie brechen, möglicherweise nicht so schnell laufen, wie sie tatsächlich können.

Einige Wissenschaftler sind der Meinung, dass wir Menschen nur dann schneller werden, wenn wir anfangen, auf allen Vieren zu laufen. Das würde für die meisten von uns eine Menge Übung erfordern!

Was wirkt sich auf Ihre Laufgeschwindigkeit aus?

Viele Faktoren beeinflussen, wie schnell Sie laufen können, und Ihre Laufgeschwindigkeit kann sich von Tag zu Tag ändern. Einige Faktoren, die Ihre Geschwindigkeit beeinflussen, sind:

Ihre Anstrengung

Ihre Schuhe

Ob Sie ein externes Gewicht tragen, wie z. B. einen Rucksack oder eine Trinkweste

Das Terrain, auf dem Sie laufen

Die Wetterbedingungen

Ihr Hydrationsstatus

Wie viel Schlaf Sie in der Nacht vor Ihrem Lauf hatten

Ihr Trainingsumfang

Die Art Ihres Trainings (z. B. Gewichtheben oder andere Arten von Cross-Training)

Wie viel Erfahrung Sie mit dem Laufen haben

Genetische und physische Faktoren, z. B. wie lang Ihre Beine sind

Sogar Ihre Stimmung und die Musik, die Sie hören, können Ihre Laufleistung an einem bestimmten Tag beeinflussen.

Wie Sie ein schnellerer Läufer werden

Ihre Fähigkeiten als Läufer werden zum Teil durch die Genetik bestimmt, aber selbst diejenigen, die das Gefühl haben, dass die Chancen gegen sie stehen, können durch richtiges Training und die Investition in die richtige Laufausrüstung zu schnelleren Läufern werden.

Um ein schnellerer Läufer zu werden, bedarf es einer Menge Anstrengung und Hingabe. Sie müssen neben der Geschwindigkeit auch Ihre Ausdauer und Ihr Durchhaltevermögen verbessern, so dass Sie die besten Ergebnisse erzielen, wenn Sie verschiedene Arten von Training absolvieren.

Einige Arten des Lauftrainings, die Ihnen helfen können, ein schnellerer Läufer zu werden, sind:

Tempoläufe: Diese Art des Laufens hilft Ihnen, Ihre anaerobe oder Laktatschwelle zu entwickeln. Sie beginnen mit einem leichten Tempo für fünf bis 10 Minuten, laufen dann 15 bis 25 Minuten lang etwa 10 Sekunden langsamer als Ihr 10 km-Tempo und schließen dann mit weiteren fünf bis 10 Minuten leichten Laufens ab.

Intervallläufe: Intervallläufe bestehen aus Abschnitten mit schnellem Laufen, gefolgt von Abschnitten mit leichtem Laufen oder Gehen. So können Sie gleichzeitig Geschwindigkeit und Ausdauer entwickeln.

Hügelläufe: Sie haben es erraten. Bei Bergläufen laufen Sie Hügel hinauf und hinunter. Diese Art des Laufens stärkt Ihre Beine und Ihre Lunge und macht Sie zu einem schnelleren Läufer.

Trail-Läufe: Das Variieren des Geländes kann Sie zu einem schnelleren Läufer auf glatten Straßen machen.

Distanzläufe: Auch wenn Sie nicht vorhaben, Langstreckenläufe zu absolvieren, werden ein paar lange Läufe hier und da Ihre Ausdauer deutlich verbessern, was es Ihnen leichter macht, auf kürzeren Strecken schneller zu laufen. Sprints: Ein todsicherer Weg, um stärker zu werden, ist die volle Leistung. Versuchen Sie, ein- oder zweimal pro Woche Sprints in Ihre Routine einzubauen, um Ihre Geschwindigkeit zu verbessern.

Leichte Läufe: Ob Sie es glauben oder nicht, ein paar ruhige Tage tun Ihrer Laufgeschwindigkeit sehr gut. Ihr Körper braucht Zeit, sich zu erholen, um sich an das Training anzupassen.