V-Leiste trainieren: Auf diese Muskeln stehen Frauen

Durchtrainierte V-Muskeln, die sich zwischen Leiste und Oberschenkel befinden, bilden genau die Mitte und lenken Frauenaugen schnell auf das, was sich zwischen den strammen Beinen befindet.

Um diese Muskeln gut ausprägen zu können, braucht der Mann zum einen gute Gene und zum anderen viel Training, sowie die richtig Ernährung. Der bekannte Fitnesscoach und Personaltrainer Jörn Giersberg hat uns jetzt verraten, was man tun muss, um zum Sexsymbol zu werden.

Da schauen Frauen lange hin und geben so manchen heiseren Seufzer von sich, wenn gut durchtrainierte Männer posen und ihre Hüfte seitlich eindrehen, so dass die V-Leiste sichtbar wird. Genau das mögen die Damen, denn diese Muskeln versprühen mehr Sex als dicke Bodybuilder-Körper samt Sixpack. So verlaufen diese speziellen Muskeln am Becken, an den Leisten, sowie am Oberschenkel und zeigen genau auf das zweite Herz eines jeden Mannes.

Ernährung, Fettabbau, Training, wie Gene spielen eine Rolle

Leider kann nicht jeder Mann diese V-Muskeln als Blickfang ausprägen, denn die Genetik besitzt hier ein allzu großes Mitspracherecht. Aus diesem Grund hilft auch ein perfekt abgestimmtes Training hier nicht immer. Wobei aber ebenso die Körperfett-Analyse eine bedeutende Rolle spielt.

Wer seine V-Leiste ausprägen möchte, benötigt neben dem richtigen Sportprogramm auch eine abgestimmte Ernährung, sowie Cardio-Einheiten, um den Stoffwechsel auf Hochtouren zu bringen und Fett loszuwerden.

Muskelaufbau im Vergleich zu Cardio-Training

Sowohl die Muskulatur am seitlichen Oberschenkel, als auch die Adduktoren, sowie die seitlich schrägen Bauchmuskeln prägen das Erscheinungsbild der V-Leiste. Diese Muskeln können nur sichtbar werden, wenn kaum mehr ein Gramm Fett am Leib haftet. Besitzen Männer also eher eine Durchschnittsfigur müssen diese zum einen Fett abbauen und zum anderen die Muskeln aufbauen.

Gerade in Arealen der Körpermitte sitzt aber allzu gerne das Fett und lässt sich hier auch nur schwer verbannen. Grund dafür ist, dass dieses Fett die menschlichen Organe schützt und im Winter diese sogar wärmt. Cardio-Einheiten sorgen dann meist durchaus für einen Fettabbau, allerdings überall, aber nicht an dieser Stelle.

Zudem stellt ein häufiges, wie intensives Cardiotraining auch ein Problem dar, denn der Sportler verliert ebenso schnell an Muskelmasse. Viele Bodybuilder, wie Models greifen daher gerne zu verbotenen Substanzen, wie Kreatin und pumpen so ihre Muskeln auf, auch wenn sie gerade Fett abbauen.

Seitliche Crunches, Kniebeugen, Ausfallschritte, wie das Klappmesser

Wer einigermaßen schlank ist und zudem auch nicht zu den ganz unsportlichen gehört, kann aber durchaus denund diesen für die Frauenwelt sichtbar werden lassen. Die effektivsten Übungen lassen sich hierfür sogar in den eigenen vier Wänden durchführen und machen den Besuch im Fitnessstudio überflüssig.

So eignen sich die klassischen Kniebeugen in breiter Fußstellung mit 50 bis 80 cm Abstand besonders gut. Mit Hilfe von Gewichten wird dieses Training dann noch effektiver. Gleiches gilt außerdem für die zum Bauchtraining empfohlenen Crunches. Vor allem eine Variante eignet sich hier hervorragend, um die V-Muskeln sichtbar werden zu lassen.

Oberkörper, ebenso wie der Po liegen am Boden, während die Beine leicht angewinkelt sind. Anschließend werden beide Knie leicht zur Seite gekippt. Wobei sich die Beine berühren. Die Hände hingegen werden jetzt seitlich am Körper gehalten, während der Oberkörper nur mit Hilfe der Bauchmuskeln bis zu Hälfte nach oben gezogen wird.

Im Gleichklang zeigen aber auch Übungen, wie das Klappmesser oder die bekannten Ausfallschritte hier ihre Wirkung und führen bei richtiger Durchführung zum Erfolg.

Durchaus trainieren diese speziellen Übungen aber nicht nur allein den V-Muskel, denn diese Trainingseinheiten stärken auch die Muskeln entlang des Samenkanals. Zudem kommt es parallel zu einer Förderung der Beweglichkeit, sowie der Mobilität der Adduktoren und beugen damit Leistenverletzungen vor.

All das kann aber nicht helfen, wenn der Mann weiterhin Pommes, Burger und Co in sich hinein stopft. Nur mit der richtigen Ernährung wird der Verführungsmuskel in Erscheinung treten, ansonsten bleibt er weiterhin unsichtbar unter dem Fettmantel verborgen.