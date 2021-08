Langhantel Arten und wozu sie gut sind

Langhanteln können beim Muskelaufbau sehr hilfreich sein, und wenn man weiß, welche Art von Hanteln man wofür verwendet, kann dies für den Muskelaufbau von großem Nutzen sein. Für viele von euch Bodybuildern und Sportlern, die mit dem Fitnessstudio und seinen vielen Komponenten vertraut sind, sind Langhanteln und spezielle Hanteln kein Geheimnis.

Sie wissen genau, was sie sind und wie man sie einsetzt, um den Trainingserfolg zu maximieren, und vielleicht führen Sie sogar Übungen mit ihnen durch. Aber die Leute, die allgemein mit Fitness zu tun haben, oder sogar einige Bodybuilder und Athleten, kennen vielleicht den Unterschied zwischen diesen Hanteln nicht, und das ist ein Problem. Nicht zu wissen bedeutet, dass Sie Ihre Fortschritte nicht so weit wie möglich maximieren, und wir alle wissen, dass Sie das nicht wollen.

Indem Sie neue Geräte ausprobieren und aus Ihrer Komfortzone heraustreten, können Sie Ihr Training abwechslungsreicher gestalten, was für das Überwinden der gefürchteten Trainingsplateaus sehr hilfreich ist. Das Tolle an diesen Hanteln und anderen Spezialhanteln ist, dass sie die Muskeln auf unterschiedliche Weise beanspruchen, so dass Sie Ihre Muskeln von allen Seiten angreifen und zum Wachstum zwingen können. Das ist es, was wir schließlich wollen.

Werfen wir einen Blick auf die Langhanteln und die Spezialhanteln von gorillasports.de ,die das Fitnessstudio zu einem so einzigartigen Ort machen. Es wäre ein Bärendienst, diese Hanteln nicht in Ihr Training einzubeziehen, denn es gibt viele Möglichkeiten, Ihr Training zu variieren. Werfen Sie einen Blick auf die besten Langhanteln auf dem Markt, um sich von einigen Produkten inspirieren zu lassen!

Vorteile von Langhanteln

Die Vorteile von Langhanteln und Langhanteltraining für unser Wachstum und unsere Fortschritte helfen sowohl bei funktionellen als auch bei sportartspezifischen Bewegungen zur Verbesserung der sportlichen Leistung.

Zu den Vorteilen von Langhanteln und Langhanteltraining gehören:

Besseres Wachstum und bessere Leistung: Arbeiten Sie am Aufbau funktioneller und sportartspezifischer Kraft und Größe, um das gewünschte Wachstum und die Leistung zu steigern.

Vielseitig und praktisch: Langhanteln eignen sich sowohl für das Ausdauer- als auch für das Krafttraining und nehmen nicht viel Platz in Anspruch.

Tolle Trainingsergänzungen: Mit Langhanteln können Sie z. B. Drop-Sets durchführen und die Zeit unter Spannung erhöhen, um mehr Wachstum und einen straffen Körperbau zu erzielen.

Arten von Langhanteln und wofür sie gut sind

Werfen wir einen Blick auf die verschiedenen Arten von Langhanteln und ihre Verwendungszwecke.

Traditionelle Langhantel

Die traditionelle Langhantel ist die gängigste Art von Hanteln. Es handelt sich dabei um eine lange Stange, meist aus Stahl, die bis auf den Teil des Griffs ziemlich glatt ist. Sie eignet sich für eine breite Palette von Übungen wie die drei großen Kraftdreikampfübungen und andere wie das Überkopfdrücken.

Sechskantstange

Die Hex Bar sieht ein bisschen aus wie ein Trapez, und der Sinn besteht darin, in der Mitte zu stehen, während Sie die Griffe greifen. Sie eignet sich hervorragend für Beinübungen, da Sie sich direkt in der Mitte des Gewichts befinden und nicht wie bei einer herkömmlichen Langhantel hinter oder vor dem Gewicht. Außerdem bleibt der Griff neutral.

Schweizer Stange

Die Schweizer Stange ist eine Stange mit mehreren Griffen, bei der sich die Hände in einer neutralen Position befinden. Diese Stange sorgt für mehr Stabilität und ein geringeres Verletzungsrisiko in den Schultern, die für eine Reihe von Bewegungen von zentraler Bedeutung sind. Die Schweizer Stange eignet sich hervorragend für Wachstum und eine Vielzahl von Übungen und ist perfekt für all Ihre Fortschritte.

EZ-Curl-Stange

Die EZ-Curl-Stange ist eine großartige Stange für Armübungen und ist in der Regel leichter und geschwungener, da sie unterschiedliche Griffe hat. Sie schont Ihre Handgelenke und kann beim Aufbau eines kräftigen Bizeps wahre Wunder bewirken.

Gewölbte Hantel

Die gewölbte Hantelstange ist eine seltsam aussehende Stange, die sehr effektiv die Schultern entlastet und sich eher für erfahrene Heber eignet. Der Nachteil dieser Hantel ist, dass sie instabil ist, so dass ein erfahrener Heber, der sich mehr anstrengt und mehr kontrolliert, sehr davon profitieren würde.