Der CSX-Dual-Bauchroller bietet eines der besten Aufbautrainings für die Rumpf- und Oberkörpermuskulatur und wurde entwickelt, um Ihre Bauch-, Rücken-, Arm- und Schultermuskulatur zu stärken und zu straffen.

Hergestellt aus Teilen höchster Qualität - stilvolle reibungslos drehende doppelte Räder aus mattschwarzem Kunststoff mit Metallachse - sie ermöglichen ein bequemes Greifen mit den Schaumstoffgriffen und sorgen dafür, dass die Räder stabil sind und nicht wackeln, während Sie rollen.

: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable inon line