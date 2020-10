Sixpack jetzt! Anleitung, Tipps, Übungen & Ernährung

Das Internet ist voll von mehr oder weniger hilfreichen Tipps und Tricks um einen Sixpack zu bekommen. Der Wunsch von vor allem Männern ist es, einen wohl definierten, ansprechenden und gut aussehenden Sixpack zu bekommen. Dabei wissen die meisten überhaupt nicht wie das funktioniert und geben nach mehreren Monaten harten Trainings entnervt auf. Alles scheint sich zu formen, der Sixpack bleibt undefiniert.

Doch warum ist das so und wie schaffen andere es, durch Training, Ernährung und Disziplin einen filmreifen Sixpack zu bekommen? Wir haben mit Mythen und unnötigen Hilfestellungen aus dem Netz aufgeräumt und zeigen Ihnen nun, wie Sie tatsächlich zu einem ansehnlichen Sixpack kommen können. Im Grunde überhaupt nicht so schwer, man muss nur wissen WIE!

Keine Frage, Frauen stehen auf Männer mit Sixpack. Doch was ist ein Sixpack überhaupt und wie entsteht ein solcher? Grundlegend müssen Sie wissen, dass es sich bei einem Sixpack um die eigentlich versteckten Muskelgruppen im Bauchraum handelt. Können wir diese durch spezielle Übungen und somit Reizungen der einzelnen Muskelgruppen stimulieren, so treten diese für uns sichtlich hervor.

In Kombination mit der richtigen Ernährung und Ausdauersport kann aus den Muskelgruppen im Bauchbereich ein Sixpack entstehen. Welche Rolle dabei die Ernährung spielt, erfahren Sie ebenfalls in nachfolgendem Artikel.

Ständig wird davon geredet, dass die Masse an Training den Sixpack ausmacht. Natürlich ist es wichtig, dass in regelmäßigen Abständen trainiert wird, dennoch sollte Ihnen ab sofort klar sein, dass sich Muskeln nicht während des Trainings aufbauen, sondern während der Ruhephasen.

Wer seiner Muskulatur nicht ausreichend Zeit zum Erholen gibt, erreicht das Gegenteil. Während des Trainings werden nämlich lediglich bestimmte Reize an die Muskeln übermittelt, anschließend benötigt diese Ruhe um die Reize in Wachstum einzutauschen. Daher gilt: Tägliches Training ist kontraproduktiv!

Wieder Falsch! Es ist definitiv nicht möglich an einer bestimmten Stelle des Körpers Fett zu verbrennen. Wir können dem Körper nicht befehlen wo und an welchen Stellen genau wir Fett verbrennen möchten. Das entscheidet dieser nämlich leider immer noch selbst. Ebenso wenig haben wir Einfluss darauf, wo unser Körper Fett speichert.

Wer also immer noch der Meinung ist, dass man nur mit möglichst vielen Crunches zu einer Fettreduzierung im Bauchbereich gelangt, der sollte schleunigst umdenken. Wer richtiges Sixpack-Training ausübt fördert lediglich die Kräftigung der Bauchmuskulatur und nicht die Fettverbrennung!

Klar, wer einen Sixpack haben möchte, der muss wohl oder übel seine Bauchmuskeln trainieren und sich durch spezielle Übungen darauf konzentrieren. Allerdings ist es unsinnig wenn man ausschließlich, und somit nichts anderes mehr, den Bauchbereich trainiert. Jetzt müssen Sie wissen, dass die Bauchmuskeln eine wichtige Stützfunktion für den gesamten Körperbau haben.

Somit werden die Bauchmuskeln auch dann trainiert wenn man sich durch spezielle andere Übungen auf andere Körperregionen konzentriert. Wer also nicht seinen kompletten Köper trainiert, verschenkt den zusätzlichen Trainingseffekt. Und außerdem – wer möchte denn schon einen Sixpack haben, während die restlichen Körperregionen nach wie vor untrainiert aussehen?

Wer 100 Wiederholungen schafft trainiert seinen Sixpack viel effektiver als würde man nur 10 davon machen? Absoluter Irrtum! Es kommt rein gar nicht auf die Anzahl der Wiederholungen an, vielmehr sind die Intensität und auch die richtige Ausführung von Bedeutung. Qualität und Intensität, dafür weniger Wiederholungen. Das ist um einiges effektiver und bringt tatsächlich mehr. Je Übung können daher maximal 3-4 Sätze zu je 10 Wiederholungen gemacht werden – das reicht!

Der Körperbau einer Frau ist zwar grundlegend unterschiedlich, dennoch gibt es für das Training keine Unterschiede. Die Bauchmuskeln unterscheiden sich vom Mann überhaupt nicht und auch die Fettverbrennung funktioniert auf dieselbe Art und Weise.

Mythos Nummer 6 – Schaff dir einen Bauchmuskeltrainer an, sonst wird das mit dem Sixpack nix!

Wer sich den unzähligen Verkaufssendungen hinreißen lässt, kauft sich diverse Diätpillen oder Drinks speziell für einen flachen Bauch und muskelstimmulierende Geräte. So erhalten Sie einen Sixpack ganz von alleine – Unsinn! Von nichts kommt nichts, ansonsten wären diverse Unternehmen Multimillionäre. Sämtliche Geräte funktionieren diesbezüglich gleich – sie entlasten die Bauchmuskeln, was natürlich nicht funktionieren kann.

Wenn es um Fitness oder Muskelaufbau geht, spielt die Ernährung sogar eine ganz besonders große Rolle. Verschiedene Lebensmittel fördern den Muskelaufbau sogar, denn der Körper braucht für den Aufbau Eiweisse und Proteine. Wer seine Muskulatur verstärkt beansprucht braucht auch dementsprechend mehr von diesen Nährstoffen und auch auf eine vitaminreiche Ernährung sollte geachtet werden. Liefern wir dem Körper nicht genügend Energie, kann dieser auch keine Muskeln aufbauen.

By the way: Für erfolgreichen Muskelaufbau müssen Sie außerdem mehr trinken!