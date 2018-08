Yokebe – Aktive Kontrolle für jeden Esstyp

Eine unkomplizierte Gewichtsreduktion für jeden Esstyp verspricht Yokebe Aktive Kontrolle. Mit natürlichen Extrakten die überflüssigen Pfunde bekämpfen und das Gewicht individuell kontrollieren, das gelingt mit den Präparaten aus der Kategorie Aktive Kontrolle von Yokebe.

Yokebe Fettbinder:

Eine effektive Gewichtsreduktion trotz fettreicher Speisen ermöglicht der patentierte Ballaststoff-Komplex, der aus dem Feigen-Kaktus gewonnen wird. Der zu 100 % pflanzliche Wirkstoff ist natürlichen Ursprungs und kann bis zu 28 % der Nahrungsfette binden. Damit gelingt es mit dem Yokebe Fettbinder Übergewicht zu bekämpfen und ihm vorzubeugen und trägt damit auch zur allgemeinen Gewichtskontrolle bei. Dieses Präparat wurde speziell für all diejenigen entwickelt, die fettreiche Speisen zu sich nehmen, kann aber auch allen anderen Essenstypen helfen einen Teil der Nahrungsfette zu binden.

Der aus Pflanzen gewonnene und patentierte Ballaststoff-Komplex Litramine hat fettbindende Eigenschaften die klinisch bestätigt wurden.

Auf effektive Weise werden bis zu 28 % der durch die Nahrung aufgenommenen Fette gebunden, in dem die Ballaststoffe einen unverdaulichen Komplex mit einem Teil der durch die Speisen aufgenommenen Nahrungsfette bilden. Auf diese Weise können die Kalorien aus den Fetten nicht vom Körper aufgenommen werden sondern werden auf natürliche Weise ausgeschieden. Da sich die Ballaststoffe ausdehnen verzögern sie zudem die Magenentleerung.

Inhaltsstoffe:

Patentierter Ballaststoff-Komplex Litramine aus dem Feigen-Kaktus, Xylitol, natürliches Fruchtsaftpulver, Zitronensäure, kolloidales Siliziumsdioxid, naturidentisches Aroma, Magnesiumstearat

Anwendung:

Das Pulver in den Sticks kann direkt in den Mund gegeben und ohne Flüssigkeit eingenommen werden. Das Pulver wird dreimal täglich unmittelbar nach den Hauptmahlzeiten eingenommen. Sollte eine Mahlzeit ausgelassen werden empfiehlt es sich dennoch den Inhalt eines Sticks einzunehmen. Das Pulver sollte nicht in ein Getränk eingerührt werden, es kann aber unmittelbar nach der Einnahme etwas Flüssigkeit getrunken werden. Mehr als drei Sticks pro Tag dürfen nicht eingenommen werden.

Yokebe Kohlenhydrate Blocker:

Der patentierte Glykoprotein-Komplex aus der weißen Kidneybohne reduziert die Kohlenhydrataufnahme aus der Nahrung und unterstützt damit eine wirksame Gewichtskontrolle bei kohlehydratreicher Ernährung. Der hochkonzentrierte Wirkstoff PhaseLite verringert die Aufnahme von langkettigen Kohlenhydraten. Die geringere Aufnahme der Kohlenhydrate bewirkt eine Senkung des Blutzuckerspiegels wodurch das Hungergefühl reduziert werden kann, was ebenso zum Gewichtsverlust beitragen wird.

Inhaltsstoffe:

Pflanzlicher Glykoprotein-Komplex aus der weißen Kidneybohne ( PhaseLite), Xylitol, Sorbit, Citrusfruchtsaftpulver, Pflaumenpulver, Zitronensäure, Tricliumphosphat, Magnesiumstearat, Kirscharoma.

Anwendung:

Der Inhalt der praktischen Sticks kann direkt in den Mund gegeben und ohne Flüssigkeit eingenommen werden. Die gebrauchsfertigen Sticks haben einen angenehmen Kirschgeschmack und werden unmittelbar vor jeder Hauptmahlzeit eingenommen. Mehr als drei Sticks pro Tag dürfen nicht verwendet werden und es sollte tagsüber ausreichend Flüssigkeit getrunken werden.

Yokebe Appetitmanager:

Die Mischung aus drei natürlichen Ballaststoffen quillt im Magen auf und sorgt für eine verlangsamte Verdauung. Dadurch entsteht eine angenehme Sättigung die sehr großen Appetit und Hungerattacken verringert.

Die natürlichen Ballaststoffe der Redusure-Formel beeinflussen das Hungergefühl, in dem sie im Magen um das 200-fache aufquellen und den Verdauungsvorgang verlangsamen. Das dicke, unverdauliche Gel füllt bereits teilweise den Magen und vermindert die Kontaktaufnahme von Nahrung mit den Verdauungsenzymen und von Nährstoffen mit der aufnehmenden Darmwand, was zu einer verlängerten Glukosereaktion führt und einen sprunghaften Anstieg des Blutzuckerspiegels verhindert. In Verbindung mit einer kalorienreduzierten Diät und körperlicher Bewegung hilft der Yokebe Appetitmanager äußerst effizient bei der Gewichtsabnahme und Gewichtskontrolle.

Inhaltsstoffe:

Patentierte Zusammensetzung aus drei Ballaststoff-Komponenten (unter anderem Glucomannan, das aus der Konjk-Wurzel gewonnen wird) die über ein großes Quellvermögen verfügen (Redusure), Kaliumsbicarbonat, mikrokristalline Cellulose, Magnesiumstearat

Anwendung:

Eine halbe Stunde vor jeder Hauptmahlzeit werden zwei Kapseln mit einem Glas Wasser eingenommen. Mehr als neun Kapseln pro Tag dürfen nicht verzehrt werden und das Produkt darf nicht mit anderen appetitvermindernden Präparaten kombiniert werden. Während der Einnahme von Yokebe Appetitmanager sollten mindestens 2 l täglich getrunken werden.

Allgemeine Hinweise:

Yokebe Fettbinder und Yokebe Kohlenhydrate Blocker können auch nach Erreichen des Wunschgewichtes bei Bedarf zur Erhaltung des Gewichts nach besonders üppigen Speisen immer wieder eingenommen werden. Der Yokebe Appetitmanager hilft gelegentlich auftretendes, übermäßiges Hunger- oder Appetitgefühl zu dämpfen und somit das Gewicht langfristig zu halten.