Worauf sollte man achten, wenn man Magnesium kaufen möchte?

Magnesium ist ein Mineralstoff, der für das reibungslose Funktionieren des Körpers unerlässlich ist. Es ist an vielen zellulären Prozessen beteiligt, um uns zu helfen, gesund zu bleiben. Daher kann ein Magnesiummangel mehrere Symptome verursachen und Ihre Lebensqualität deutlich einschränken. Glücklicherweise ist Magnesium in vielen Lebensmitteln enthalten, die man isst. Allerdings bestehen auch vielseitige Möglichkeiten, Magnesium zu kaufen und als Tablette oder Pulver einzunehmen. Dabei sollte man allerdings auf die genaue Art des Präparats achten.

Welche Arten von Magnesiumpräparaten gibt es?

Wenn man Magnesium kaufen will, wird man schnell merken, dass vor allem Magnesiumpräparate unverzichtbare Verbündete im Kampf gegen die unerwünschten Folgen von Magnesiummangel im Körper sind. Allerdings sind nicht alle Magnesiumpräparate gleich. Es ist besser, ein Magnesium zu wählen, das eine hohe Bioverfügbarkeit hat, damit es vom Körper gut aufgenommen wird. Die Bioverfügbarkeit ist der Stoffanteil, der in den Blutkreislauf gelangt und somit eine Wirkung auf den Körper hat. In der Regel wird Magnesium in Nahrungsergänzungsmitteln mit Vitamin B6 oder Taurin gekoppelt, um die Aufnahme durch den Körper zu erleichtern und damit seine Bioverfügbarkeit zu erhöhen.

Ein großer Teil der magnesiumhaltigen Nahrungsergänzungsmittel ist Magnesium in Form von Magnesiumsalz, also einer Kombination aus Magnesium und einem anderen Mineralstoff. Dies ermöglicht eine bessere Stabilität des Minerals und somit eine leichtere Aufnahme durch den Körper. Traditionell wird zwischen unlöslichen anorganischen Salzen (Oxid, Carbonat, Hydroxid), löslichen anorganischen Salzen (Chlorid, Sulfat), löslichen organischen Salzen (Citrat, Lactat, Gluconat etc.) und löslichen organischen Komplexen (Glycinat und Bisglycinat)unterschieden. Wenn man also Magnesium kaufen möchte, sollte man darauf achten, welche Art von Präparaten man auswählt.

Meeresmagnesium

Einige Nahrungsergänzungsmittel verwenden Meeresmagnesium. Es ist eine natürliche Form von Magnesium, die durch Verdunstung von Meerwasser gewonnen wird. Es ist eine Mischung aus anorganischen Salzen mit unterschiedlichen Gehalten an Oxiden, Hydroxiden, Chloriden und Sulfaten, daher ein ziemlich guter Gehalt an Magnesiumelement. Lange Zeit galt Meeresmagnesium als die am leichtesten vom menschlichen Körper assimilierbare Form (genauso wie das in Obst und Gemüse natürlich vorkommende Magnesium).

Neben der Extraportion Energie für unseren Körper, der Entgiftung unseres Körpers und der Regulierung von Blutzucker und Blutdruck hat es eine entspannende Wirkung auf Muskeln und Nerven, was uns nicht missfallen soll. Anorganisches Magnesium ist eine Option für diejenigen, die einen 100 % natürlichen Rohstoff suchen, aber schlecht resorbiert werden können und bei Darmerkrankungen auftreten können. Meeresmagnesium wird oft mit Vitamin B für eine bessere Absorption in Verbindung gebracht und bleibt eine natürliche Lösung der Wahl.

Magnesiumbisglycinat und Citrat

Nahrungsergänzungsmittel auf Basis von Magnesiumbisglycinat und Magnesiumcitrat sind unnatürliches Magnesium. Sie haben jedoch eine sehr gute Bioverfügbarkeit. Sie werden vom Körper sehr gut aufgenommen und verursachen keine abführenden Nebenwirkungen, wie dies bei anderen Magnesiumquellen der Fall sein kann. Magnesiumcitrat ist eine Verbindung zwischen Magnesium und Zitronensäure. Citronensäure, eine organische Säure mit niedrigem Molekulargewicht, fördert die Aufnahme von Magnesium, indem sie dessen Löslichkeit erhöht. Magnesiumcitrat ist eine vom Körper gut verträgliche Form, sofern die vorgeschriebenen Dosen eingehalten werden.

Worauf sollten Sie bei der Einnahme achten?

Sobald Sie wissen, wann Sie Magnesium einnehmen müssen, müssen Sie sorgfältig über die Art und die geeignete Form von Magnesium nachdenken. Bei einer minimalen Ergänzung von Magnesium sollte man auf natürliche Nahrungsergänzungsmittel zurückgreifen. Diese werden oft besser absorbiert, besser vertragen und werden vom Körper besser angenommen.

Sie werden schnell feststellen, dass es unter den Nahrungsergänzungsmitteln viele Formen von Magnesiumsalzen gibt, die nicht alle von gleicher Qualität und Wirksamkeit sind. Um sich der besten Form von Magnesium zuzuwenden, muss man auf den Magnesiumgehalt, die Bioverfügbarkeit und die Nachteile der verschiedenen Formen achten. Dabei spielt es keine Rolle, welche Form das Präparat hat. Magnesiumcitrat hat sich dabei besonders bewährt, da die Citrate die Aufnahme des Magnesiums zusätzlich unterstützen können. Daher haben sich viele Hersteller von Magnesiumpräparaten auf diese Verbindung spezialisiert.