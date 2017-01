Video: Wow – Motivation Pur!

Manchmal da gibt es diese Tage da denkt man: „Jetzt gebe ich auf es bringt ja doch nichts. Ich schaffe es einfach nicht!“ Um es mal frech zu sagen man sucht wieder einmal nach einer bequemen ausrede.

Aber sind diese ausreden wirklich so bequem? Sie helfen nicht das man besser in den 10. Stock laufen kann ohne nach Luft zu ringen, sie verbessern auch nicht dein Herzinfarktrisiko und dein unwohl sein, weswegen du all das begonnen hast nehmen diese bequemlichen ausreden auch nicht weg!

Warum hänge ich jetzt durch

Aber lass uns mal genauer in die Situation gehen. Ich habe mir angeeignet das ich, immer wenn ich in diese Situationen komme, eine imaginäre Vollbremsung mache. Das heißt ich renne nicht in die Bequemlichkeit weg, ich renne aber auch nicht nach vorne denn dazu habe ich gar keinen antrieb in dieser Sekunde.

Ich nehme mir also eine „Auszeit“ und schaue ob ich irgendwas sehr Motivierendes finde. Erfolgsgeschichten, Erfahrungsvideos, meine eigenen Notizen von Erfolgen oder eine alte viel zu weite Hose um mich klar zu machen dass es sich lohnt!

Mache dir einfach klar, dass wenn du nach ausreden suchst, du dir nur selbst schaden zufügst. Es gibt keinen vernünftigen Grund für ausreden und Menschen sind starke Wesen die es in der Hand haben sich zu ändern, alles was dir im Weg steht bist du selbst.

Also nimm den Kampf mit dir selber in die Hand. Verzweifele nicht an den Dingen die dir das Leben schwer machen sondern versuche sie zu bewältigen. Als ich einmal in so einem „Tief“ steckte habe ich folgendes Video gefunden von einem Menschen der mich sehr beeindruckt und Motiviert hat.

Er hat den Kampf angenommen und bestimmt nicht nur mir wieder Mut gemacht. Und immer wenn ich das mal wieder „vergesse“ schaue ich mir wieder das Video an. Ich denke das wird dich auch aus der Reserve locken schau dir das einfach mal an!