Vereinssoftware sind für Sportverbände, Vereine oder Nachwuchsleistungszentren

Die Vereinssoftware proSports.Zone bietet Vereinen und Sportverbänden eine moderne Plattform und Software, die Sie auf dem Laptop, dem Tablet oder Smartphone via App nutzen können. Der Fokus der Vereinssoftware liegt auf der Entwicklung jedes einzelnen Spielers. Die Features bieten den Verantwortlichen und Trainern einen umfassenden Einblick in die Leistungen der Spieler. Zudem kann dadurch besser geplant und trainiert werden. Im Folgenden wird die proSports.Zone Software näher beschrieben.

Was ist proSports.Zone?

ProSports.Zone bietet den Usern eine cloudbasierte, moderne und professionelle Vereinssoftware. Sie können die Funktionen und Features genau an Ihre Bedürfnisse und die Bedürfnisse des Vereins anpassen. Dank der App kann die Software auch auf einem Tablet oder Smartphone genutzt werden. Die Sicherheit der Daten ist besonders wichtig. Die Server der Vereinssoftware befinden sich in Deutschland. Kompetente und qualifizierte Entwickler kümmern sich um die Aktualisierung, die Sicherung und Pflege der Daten und um den allgemeinen Betrieb der Software.

App für Android und iOS:

Das Praktische an proSports.Zone ist die App, über die Sie die Teamverwaltung steuern und überwachen können. Die Struktur und der Aufbau der App sind übersichtlich und Sie werden über Spiel- und Trainingstermine und Zu- und Absagen über Push-Benachrichtigungen informiert. Jeder Spieler erhält die Zugangsdaten für die App und kann seine Trainingsleistungen per Video oder Foto hochladen und dokumentieren. Trainer und alle anderen Verantwortlichen erhalten Echtzeit-Rückmeldungen über den Trainingsfortschritt der Spieler.

Die perfekte Trainingseinheit:

Das Trainerteam und andere Verantwortliche können in proSports.Zone eine individuelle Übungsdatenbank aufbauen. Die Übungen können genau an die Belastungsgrade und Altersgruppen angepasst werden. Sie haben auch die Möglichkeit, Videos, Bilder, Beschreibungen und Grafiken einzufügen. Im Laufe der Zeit füllt sich die Übungsdatenbank mit nützlichen Trainingsdaten und -übungen. So können Sie ein abwechslungsreiches und modernes Training planen und leiten. Intensität, die Trainingszeit und die Übungen sind wichtig für die Belastungssteuerung der Spieler. Dank der App können Trainer proSports.Zone auch auf dem Smartphone oder Tablet auf dem Platz nutzen. Spielzüge oder neue Trainingseinheiten können dank der Videofunktion veranschaulicht werden.

Welche Vorteile hat proSports.Zone?

Mit proSports.Zone ist eine effiziente und moderne Mannschafts-, Trainings- und Spielplanung möglich. Im Folgenden werden einige Vorteile näher beschrieben:

Die Vereinssoftware überzeugt mit einer übersichtlichen Struktur und lässt sich durch die leichte Handhabung auch von Laien bedienen.

In der Software können den Spielern, Scouts, Trainern und anderen Verantwortlichen bestimmte Rollen und Rechte zugeordnet werden.

Ein weiterer Vorteil der Software sind die Statistiken. Trainer und Verantwortliche können den Leistungsfortschritt und die Entwicklung jedes einzelnen Spielers genau verfolgen.

Die Vereinssoftware ist cloudbasiert und digital. Im deutschen Hochleistungsrechenzentrum werden Ihre Daten sicher verwahrt.

Welche Features und Funktionen hat proSports.Zone?

Mit proSports.Zone ist ein innovatives Sportmanagement möglich. Die Software deckt folgende Bereiche ab:

Die Mannschafts- und Spielerdaten werden in einem separaten Bereich dokumentiert. Trainer und Verantwortliche können hier alle wichtigen Daten dokumentieren und die Spieler bestimmten Trainingsgruppen und Mannschaften zuordnen.

Sie können in der Software auch die individuellen Trainingseinheiten, Turniere und Leistungstests planen und managen. Es besteht auch die Möglichkeit, einzelne Trainingseinheiten miteinander zu kombinieren.

Über proSports.Zone können Sie Verantwortliche, Eltern von Spielern oder andere Personen zu verschiedenen Veranstaltungen einladen (Einladungsmanagement).

In einem anderen Bereich können Fotos und Videos hochgeladen und gespeichert werden.

Zone verfügt auch über einen Scouting-Bereich. Hier können Verantwortliche, Trainer und Scouts den Kader planen. In diesem Bereich gibt es Module für Spieler-Vergleiche, Scouting-Formulare oder andere grafische Elemente. Der Scouting-Bereich ist für Profivereine besonders wichtig.

Ein wichtiger Bereich von proSports.Zone ist die Spielerverwaltung. Hier können alle relevanten Daten über die Spieler eingetragen und verwaltet werden.

Zugriffs- und Datenschutz sind in einer Vereinssoftware immens wichtig. Bei proSports.Zone werden Datenverschlüsselung und andere innovative Softwarekomponenten verwendet, um persönliche und vereinsinterne Daten zu schützen.

Alle Spiel-, Test- und Trainingsdaten werde übersichtlich in proSports.Zone gespeichert und aufbereitet. Trainer und Verantwortliche erhalten so einen umfassenden Überblick über den aktuellen Leistungsstand und die Spielerentwicklung.

Übersichtliche Software

proSports.Zone verfügt über ein Videoportal, in dem Sie alle relevanten Spiel- und Trainingsdaten speichern können. Der Vorteil an diesem Feature ist, dass Sie einzelne Situationen mit Veranstaltungen oder Spielern verknüpfen und veranschaulichen können. Diese Funktion ist besonders bei Gesprächen über die Spielerentwicklung hilfreich.