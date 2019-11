Einen Personal Trainer in Worms sucht man meist, wenn man ein Einzeltraining mit Hilfestellung und Motivation wünscht. Der Personal Trainer in der Umgebung von Worms trainiert Sie dann direkt und maßgeschneidert. Das wäre z.B. ein auf Ihre Bedürfnisse abgestimmter Trainingsplan und natürlich auch Ernährungshinweise, welche auch effektiv die erwünschten Ergebnisse bringen. Das Extratraining mit so einem Personaltrainer in Worms findet entweder im Fitness-Center oder Outdoor statt.

Personal Trainer Worms ausschließlich für Fitness?

Wenn man an einen Personaltrainer denkt, ist dies in den meisten Fällen ein Personal Coach für Ausdauer, Krafttraining bzw. Fitness. Den Personaltrainer oder eine Personaltrainerin gibt es allerdings noch für so manche alternative Sportarten, wie z.b.:

Sportartspezifisches Training

Kettlebell-Training

Schwangerschaftsgymnastik

Marathonvorbereitung

Schmerzspezialist

Klettertraining

Konditionstraining

Figurtraining

Aerobic

Trainingsplanung

Zirkeltraining

Ganzheitliches Personal-Trainings-Konzept

Outdoortraining

Jogging

Ganzheitliches Training

Bauch, Beine und Po

Flexi-Bar-Training

Fitness- u. Krafttraining

Faszientraining

Sling Training

Nordic Walking

Body-Shape

Schwimmtraining

Speed Sprint Training

Muskelaufbautraining

Krafttraining

Fitboxing

Aqua-Fitness

Gesunde Bewegung

Pilates

Ganzkörpertraining

Bodyweight Training

Personaltrainer Kosten

Welche Personaltrainer Kosten können Sie erwarten, wenn Sie Trainingsstunden buchen? Die Personaltrainer Preise pro Stunde liegen typischerweise zwischen 60 und 120 Euro. Es gibt aber keinerlei obere Preisgrenze.

Man findet den einen oder anderen Personal Coach oder Mental Coach in der Nähe von Worms, welcher ein Training unter 50 EUR je Stunde anbietet. In diesem Fall müssten Sie allerdings sehr kritisch sein und überprüfen, welche Weiterbildung dieser Personal Coach vorweisen kann und ob er sein Gewerbe wirklich versteht.

Wenn Sie den Personal Trainer Preis teuer finden, sollten Sie berücksichtigen, dass dem Trainer Einiges an Unkosten entsteht. Der Personaltrainer muss die Ausbildung, Equipment, Kleidung, die Krankenkasse, Versicherungen und einiges mehr monatlich bezahlen. Darüber hinaus beschäftigt sich ein Personal Trainer Worms keinesfalls nur diese einzelne Stunde mit Ihnen, sondern er bereitet das Training vor, macht sich Gedanken und recherchiert. Der Zeitaufwand für An- & Abfahrt sollte auch nicht vernachlässigt werden.

Bei einem Stundenpreis für einen Personaltrainer kommt es selbstverständlich auch drauf an, ob es ein Personal Gruppentraining beziehungsweise ein Einzeltraining ist. Bei dem Training mit Mehrereb verkleinert sich der Preis normalerweise.

Die Preise von 60 bis 120 Euro je Stunde entsprechen in etwa der Empfehlung des Bundesverbandes Deutscher Personal Trainer e.V. (BDPT e.V.), der sich seit geraumer Zeit für einen Mindestbetrag von 75 EUR pro Stunde einsetzt.

Personaltrainer Gehalt und Stundenlohn

Sofern Sie sich als Personaltrainer nicht unmittelbar selbstständig machen wollen, bliebe noch ein Arbeitsverhältnis als Angestellter. Der Stundenlohn im Arbeitsverhältnis als Angestellter liegt oft bei 11-13 Euro brutto. Das Personal Trainer Gehalt liegt dann bei circa 2200 Eur, was rund 1500 Eur Nettolohn entspräche. Natürlich finden sich hier auch regionale Unterschiede.

Das klingt mickrig, wenn man daran denkt, dass eine Trainerstunde für einen Trainierenden zwischen 60 & 120 EUR kosten soll. Nichtsdestotrotz sind die Nebenausgaben für einen hauptberuflichen Personaltrainer in Worms wirklich beträchtlich, das darf man keinesfalls übersehen.

Personaltrainer Worms Erfahrung

Auf der folgenden Karte finden Sie einen Personaltrainer in Worms. Mit einem Klick auf den Marker öffnen Sie die Telefonnummer, Adresse, Bewertungen und Öffnungszeiten des dementsprechenden Personal Trainers in Worms:

??

Personaltrainer für Worms finden

Es gibt in der Bundesrepublik momentan etwa 300 Vollzeit Personaltrainer und mehr als tausend, die Personaltraining im Nebenerwerb anbieten. Falls Sie einen Personal Trainer für Worms suchen, sollten Sie erst einmal nach dessen Kompetenzen fragen. Die Mehrheit der hauptberuflichen Personal Trainer sind im Bundesverband Personal Training (BPT) eingetragen.

Personal Training Definition

Personaltraining findet man in Deutschland seit circa 30 Jahren. Hierfür ist auch der Bundesverband Personal Training (BPT) organisiert worden. Zu meinem Bedauern ist die Berufsbezeichnung Personaltrainer nicht vom Gesetzgeber geschützt und so kann sich jeder Trainer auch als Personaltrainer bezeichnen.

Es gibt in der Bundesrepublik für Personaltrainer keine homogene Weiterbildung. Verschiedene Unternehmen bieten Qualifizierungen und Prädikate für Personal Trainer an. Leider gibt es dafür keine universellen Unterrichtspläne oder Entsprechendes.

Personaltrainer Worms suchen

Über die anknüpfende Suchmaske können Interessenten einen Personaltrainer für Worms finden. Geben Sie unmittelbar die Postleitzahl in das vorgesehene Feld ein und klicken Sie danach auf „Personaltrainer finden“

Personaltrainer Ausbildung

Prinzipiell könnte sich jeder Personal Trainer nennen und diese Dienstleistungen bereitstellen. Dies hat keineswegs nur schlechte Seiten. Ohne staatliche Vorgaben hat man eine positive Ungebundenheit in der Fortbildung zum Personal Trainer. Man kann maßgeschneiderte Schwerpunkte setzen, ohne dem per Gesetz feststehenden Lehrplan folge leisten zu müssen. Somit setzt sich der Berufsverband der Personaltrainer (BPT) in keiner Weise für die staatliche Anerkennung ein. Dessen ungeachtet hat der Berufsverband seinerseits eine Empfehlung für Unterrichtsstätten erteilt, welche den vom BPT zusammengetragenen Kriterienkatalog einhalten.