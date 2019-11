Personal Trainer Waldkraiburg

Einen Personaltrainer in Waldkraiburg sucht der Interessent meist, wenn er ein Einzeltraining mit Unterstützung & Motivation wünscht. Der Personal Trainer in der Umgebung von Waldkraiburg trainiert Sie dann einzeln und auf Sie zugeschnitten. Das beinhaltet einen auf Ihre Wünsche abgestimmten Trainingsplan und selbstverständlich auch Ernährungsratschläge, die auch wirklich die erwünschten Ergebnisse bringen. Das Einzeltraining mit so einem Personaltrainer in Waldkraiburg findet entweder Indoor bzw. unter freiem Himmel statt.

Personaltrainer Waldkraiburg Erfahrungen

Personaltrainer in Waldkraiburg

Personaltrainer Waldkraiburg ausschließlich für Fitnesstraining?

Wenn man an einen Personaltrainer denkt, ist das in aller Regel ein Personal Coach für Ausdauer, Krafttraining oder Fitness. Den Personal Trainer beziehungsweise die Personaltrainerin kennt man aber noch für zahlreiche andere Sportarten, wie zum Beispiel:

Bodyweight Training

Zirkeltraining

Selbstverteidigung

Fitness für Senioren

Body-Shape

EMS-Training

Gesunde Bewegung

Bauch, Beine und Po

Schwangerschaftsgymnastik

Marathonvorbereitung

Krafttraining

Functional Training

Flexi-Bar-Training

Muskelaufbautraining

Aerobic

Bauchmuskeltraining

Schwimmtraining

Stretching

Core-Training

Step-Aerobic

Lauftraining

Ausdauertraining

Cross-Training

Calisthenics

Ganzheitliches Personal-Trainings-Konzept

Aqua-Fitness

Fitness- u. Krafttraining

Ganzheitliches Training

Personaltrainer für Waldkraiburg finden

Es gibt in Deutschland gegenwärtig etwa 300 hauptberufliche Personal Trainer und einige 1000, die Personal Training im Nebenerwerb offerieren. Für den Fall, dass Sie einen Personaltrainer für Waldkraiburg suchen, müssten Sie zunächst seine Qualifikation hinterfragen. Fast alle Vollzeit Personaltrainer sind im Bundesverband Personal Training (BPT) organisiert.

Personaltrainer Ausbildung

Prinzipiell kann sich jeder Trainer als Personaltrainer bezeichnen und diese Serviceleistungen zur Verfügung stellen. Dies hat keineswegs nur Nachteile. Ohne die staatlichen Festlegungen ergeben sich eine angenehme Ungebundenheit in der Fortbildung zum Personaltrainer. Man könnte maßgeschneiderte Schwerpunkte setzen, ohne dem gesetzlich feststehenden Lehrplan gehorchen zu müssen. Deshalb engagiert sich der Berufsverband der Personaltrainer (BPT) nicht für die staatliche Bestätigung . Nichtsdestotrotz hat der Berufsverband seinerseits eine Anerkennung für Unterrichtsstätten ausgesprochen, die einen vom BPT zusammengestellten Vorgabenkatalog einhalten.

Personal Training Definition

Personal Training kennt man in der BRD seit den 90er Jahren. Zu diesem Zweck wurde auch der Bundesverband Personal Training (BPT) gegründet. Leider Gottes ist die Bezeichung für den Beruf Personaltrainer nicht gesetzlich geschützt und so kann sich jeder Personaltrainer nennen.

Man kennt in Deutschland für Personaltrainer keine einheitliche Weiterbildung. Unterschiedliche Institutionen bieten Zertifikate sowie Ausbildungen für Personaltrainer an. Bedauerlicherweise gibt es zu diesem Zweck keine allgemein gültigen Lehrpläne oder Entsprechendes.

Personal Trainer Waldkraiburg suchen

Personal Trainer Waldkraiburg suchen

Personal Trainer Kosten

Welche Personaltrainer Kosten können Sie erwarten, sofern Sie ein Einzeltraining nutzen? Die Personal Trainer Preise je Stunde liegen standardmäßig zwischen 60 und 120 EUR. Dies ist nach oben offen.

Man findet auch mal einen Personal Coach bzw. Mental Coach in der Nähe von Waldkraiburg, der ein Training unter 50 Euro/h anbietet. Hier müssten Sie allerdings sehr kritisch sein und evaluieren, welche Weiterbildung dieser Personal Coach besitzt und ob er sein Gewerbe wirklich versteht.

Wenn Interessenten den Personal Trainer Preis teuer finden, müssten Sie berücksichtigen, dass dem Trainer Einiges an Kosten entsteht. Der Personaltrainer muss Versicherungen, Equipment, Kleidung, die Ausbildung, die Krankenkasse und vieles mehr jeden Monat bezahlen. Obendrein beschäftigt sich ein Personaltrainer Waldkraiburg keinesfalls nur diese einzelne Stunde mit den Kunden, sondern er bereitet das Training vor, macht sich Gedanken sowie recherchiert. Die Zeit für An- und Abfahrt darf auch nicht übersehen werden.

Bei dem Stundenpreis für einen Personal Trainer käme es selbstverständlich auch drauf an, ob es sich um ein Einzeltraining beziehungsweise ein Personal Gruppentraining handelt. Bei solch einem Gruppentraining reduziert sich der Preis im Normalfall.

Preise von 60-120 Eur pro Stunde entsprechen in etwa dem Vorschlag des Bundesverbandes Deutscher Personal Trainer e.V. (BDPT e.V.), welcher sich seit einiger Zeit für einen Mindestbetrag von 75 EUR pro Stunde ausspricht.

Personaltrainer Gehalt und Stundenlohn

Sofern Interessenten sich als Personal Trainer nicht unmittelbar selbstständig machen wollen, bliebe noch das Arbeitsverhältnis als Angestellter. Der Stundenlohn im Angestelltenverhältnis liegt meist bei 11 bis 13 Euro brutto. Das Personaltrainer Gehalt liegt dann bei ca. 2200 Eur, was rund 1500 Eur Nettolohn entspräche. Naturgemäß gibt es dabei auch lokale Differenzen.

Das klingt kümmerlich, wenn man daran denkt, dass eine Trainerstunde für den Trainierenden zwischen 60 & 120 Euro kostet. Nichtsdestotrotz sind die Nebenausgaben für den selbständigen Personal Trainer in Waldkraiburg tatsächlich beträchtlich, das darf der Interessent keineswegs übersehen.