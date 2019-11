Einen Personal Trainer in Siegburg sucht der Interessent meist, wenn er ein Einzeltraining mit Unterstützung und Motivation bevorzugt. Der Personaltrainer in der Nähe von Siegburg trainiert Sie dann einzeln & auf Sie zugeschnitten. Das beinhaltet einen auf Ihre Bedürfnisse optimierten Trainingsplan & natürlich auch Ernährungshinweise, die auch wirklich die erwünschten Ergebnisse bringen. Das Sondertraining mit so einem Personal Trainer in Siegburg findet entweder Outdoor oder Indoor statt.

Personaltrainer Kosten

Welche Personal Trainer Kosten entstehen Ihnen, für den Fall, dass Sie ein Einzeltraining in Anspruch nehmen? Die Personal Trainer Preise/h sind standardmäßig zwischen 50 und 100 Euro. Es gibt allerdings keinerlei obere Preisgrenze.

Man findet manchen Personal Coach beziehungsweise Mental Coach in der Nähe von Siegburg, der ein Einzeltraining für weniger als 50 EUR pro Stunde durchführt. In diesem Fall sollten Sie allerdings sehr aufmerksam sein und abklopfen, welche Ausbildung dieser Personal Coach abgeschlossen hat und ob er sein Handwerk tatsächlich beherrscht.

Wenn Sie den Personal Trainer Preis teuer finden, sollten Sie beachten, dass dem Trainer Einiges an Unkosten entsteht. Der Personaltrainer muss die Ausbildung, Equipment, Kleidung, die Krankenkasse, Versicherungen und manches mehr jeden Monat zahlen. Darüber hinaus beschäftigt sich der Personal Trainer Siegburg nicht nur diese eine Stunde mit Ihnen, sondern er bereitet das Training vor, macht sich Gedanken und recherchiert. Der Zeitaufwand für An- und Abfahrt sollte auch nicht vergessen werden.

Bei einem Stundenpreis für einen Personal Trainer käme es selbstverständlich auch drauf an, ob es ein Einzeltraining bzw. ein Personal Gruppentraining ist. Bei einem Gruppentraining reduziert sich der Preis in der Regel.

Preise von 60 bis 120 Euro pro Stunde entsprechen in etwa der Empfehlung des Bundesverbandes Deutscher Personal Trainer e.V. (BDPT e.V.), welcher sich schon einige Zeit für eine untere Preisgrenze von 75 Euro pro Stunde stark macht.

Personaltrainer Siegburg Erfahrung

Auf der nachfolgenden Karte finden Sie einen Personaltrainer in Siegburg. Beim Klicken auf die Markierung öffnen Sie die Telefonnummer, Rezensionen, Adresse und Geschäftszeiten des entsprechenden Personal Trainers in Siegburg:

Personaltrainer für Siegburg finden

Es gibt in der Bundesrepublik Deutschland im Moment in etwa 300 hauptberufliche Personal Trainer und mehrere tausend, die Personal Training im Nebenerwerb offerieren. Falls Sie einen Personaltrainer für Siegburg suchen, müssten Sie zuerst nach dessen Kompetenzen fragen. Fast alle hauptberuflichen Personal Trainer sind im Bundesverband Personal Training (BPT) Mitglied.

Personal Trainer Siegburg suchen

Über die folgende Suchmaske können Sie einen Personal Trainer für Siegburg finden. Geben Sie direkt Ihre PLZ in das vorgesehene Feld ein und klicken Sie dann auf „Personal Trainer finden“

Personaltraining Definition

Personal Training gibt es in der BRD seit ca. 30 Jahren. Zu diesem Zweck wurde nicht zuletzt der Bundesverband Personal Training (BPT) etabliert. Leider Gottes ist die Berufsbezeichnung Personal Trainer nicht vom Gesetzgeber geschützt und so kann sich jeder Personal Trainer nennen.

Man kennt in der BRD für Personaltrainer keine einheitliche Ausbildung. Verschiedene Einrichtungen bieten Zeugnise sowie Ausbildungen für Personaltrainer an. Leider kennt man hierfür keine allgemeingültigen Lehrpläne oder Vergleichbares.

Personal Trainer Gehalt sowie Stundenlohn

Für den Fall, dass Interessenten sich als Personal Trainer nicht gleich selbstständig machen möchten, bliebe noch ein Angestelltenverhältnis. Der Stundenlohn im Arbeitsverhältnis als Angestellter liegt in der Regel bei 11-13 Eur brutto. Das Personal Trainer Gehalt liegt dann bei ca. 2200 Eur, was rund 1500 Eur Nettolohn entspräche. Naturgemäß hat man dabei auch örtliche Differenzen.

Das klingt wenig, wenn man daran denkt, dass die Trainerstunde für einen Kunden zwischen 60 & 120 EUR kosten soll. Nichtsdestotrotz sind die Nebenausgaben für den hauptberuflichen Personal Trainer in Siegburg tatsächlich enorm, das darf der Interessent keineswegs übersehen.

Personaltrainer Ausbildung

Im Prinzip könnte sich jeder als Personaltrainer bezeichnen und diese Serviceleistungen zur Verfügung stellen. Das hat keinesfalls nur Nachteile. Ohne die staatlichen Festlegungen hat man eine ins Gewicht fallende Unabhängigkeit in der Weiterbildung zum Personal Trainer. Man kann angepasste Kernpunkte festlegen, ohne dem vom Gesetzgeber vorgegebenen Lehrplan folgen zu müssen. Deshalb setzt sich der Berufsverband der Personaltrainer (BPT) nicht für eine gesetzliche Bestätigung ein. Nichtsdestotrotz hat der Berufsverband seinerseits eine Anerkennung für Fortbildungsstätten ausgesprochen, welche den vom BPT zusammengestellten Kriterienkatalog einhalten.

Personaltrainer Siegburg ausschließlich für Fitness?

Wenn man an einen Personaltrainer denkt, ist das meist ein Personal Coach für Ausdauer, Krafttraining beziehungsweise Fitness. Einen Personaltrainer beziehungsweise die Personaltrainerin kennt man aber noch für viele alternative Sportarten, wie z.b.: