Personal Trainer Seelze

Einen Personal Trainer in Seelze sucht der Interessent meist, wenn er ein Einzeltraining mit Hilfestellung und Motivation bevorzugt. Der Personal Trainer in der Umgebung von Seelze betreut Sie dann einzeln & maßgeschneidert. Das wäre zum Beispiel ein auf Ihre Bedürfnisse optimierter Trainingsplan & natürlich auch Ernährungsvorschläge, welche auch effektiv die gewünschten Ergebnisse bringen. Das Sondertraining mit einem Personal Trainer in Seelze findet entweder Indoor oder Outdoor statt.

Personaltrainer Kosten

Welche Personaltrainer Kosten können Sie erwarten, falls Sie Trainingsstunden nutzen? Die Personaltrainer Preise je Stunde sind normalerweise zwischen 50 und 100 Euro. Es gibt allerdings keine obere Preisgrenze.

Man findet manchen Personal Coach beziehungsweise Mental Coach in der Umgebung von Seelze, welcher das Training für weniger als 50 Euro pro Stunde durchführt. In diesem Fall sollten Sie allerdings sehr kritisch sein und hinterfragen, welche Weiterbildung dieser Personal Coach besitzt und ob er sein Gewerbe tatsächlich versteht.

Wenn Sie den Personal Trainer Preis gesalzen finden, sollten Sie berücksichtigen, dass dem Trainer Einiges an Unkosten entsteht. Der Personaltrainer muss Versicherungen, Equipment, Kleidung, die Ausbildung, die Krankenkasse und manches mehr jeden Monat zahlen. Darüber hinaus beschäftigt sich ein Personaltrainer Seelze nicht nur diese eine Stunde mit den Kunden, sondern er bereitet das Training vor, recherchiert sowie macht sich Gedanken. Die Zeit für An- & Abfahrt sollte auch nicht vergessen werden.

Bei dem Stundenpreis für einen Personaltrainer kommt es logischerweise auch drauf an, ob es sich um ein Einzeltraining bzw. ein Personal Gruppentraining handeln würde. Bei dem Gruppentraining reduziert sich der Preis normalerweise.

Preise von 60-120 Euro pro Stunde entsprechen ungefähr der Empfehlung des Bundesverbandes Deutscher Personal Trainer e.V. (BDPT e.V.), welcher sich seit geraumer Zeit für den Mindestbetrag von 75 Euro/h einsetzt.

Personal Trainer Gehalt und Stundenlohn

Wenn Interessenten sich als Personaltrainer nicht auf Anhieb selbstständig machen möchten, bleibt noch ein Angestelltenverhältnis. Der Stundenlohn im Angestelltenverhältnis liegt oft bei 11-13 Eur brutto. Das Personaltrainer Gehalt liegt dann bei ca. 2200 Euro, was ca. 1500 Eur Nettolohn entspricht. Naturgemäß findet man hier auch regionale Unterschiede.

Das klingt mickrig, wenn man bedenkt, dass eine Trainerstunde für einen Kunden zwischen 60 und 120 EUR kostet. Nichtsdestotrotz sind die Nebenausgaben für den hauptberuflichen Personal Trainer in Seelze tatsächlich beträchtlich, das darf der Interessent keineswegs vergessen.

Personaltrainer Ausbildung

Prinzipiell kann sich jeder als Personal Trainer bezeichnen und diese Dienstleistungen feilbieten. Dies hat keineswegs nur schlechte Seiten. Ohne die staatlichen Spezifikationen hat man eine große Freiheit in der Fortbildung zum Personaltrainer. Man könnte individuelle Kernpunkte setzen, ohne dem vom Gesetzgeber festgelegten Lehrplan folge leisten zu müssen. Somit engagiert sich der Berufsverband der Personaltrainer (BPT) nicht für die gesetzliche Bestätigung . Nichtsdestotrotz hat der Berufsverband seinerseits eine Anerkennung für Ausbildungsstätten ausgesprochen, welche einen vom BPT erarbeiten Vorgabenkatalog befolgen.

Personaltrainer für Seelze finden

Es gibt in der Bundesrepublik gegenwärtig in etwa 300 hauptberufliche Personal Trainer und mehr als tausend, die Personaltraining neben ihrem Hauptjob anbieten. Für den Fall, dass Sie einen Personaltrainer für Seelze suchen, sollten Sie zunächst seine Qualifikation hinterfragen. Die meisten hauptberuflichen Personaltrainer sind im Bundesverband Personal Training (BPT) eingetragen.

Personal Training Definition

Personaltraining findet man in Deutschland seit etwa 30 Jahren. Zu diesem Zweck wurde auch der Bundesverband Personal Training (BPT) organisiert. Zu meinem Bedauern ist die Bezeichung für den Beruf Personaltrainer nicht vom Gesetzgeber geschützt und es könnte sich jeder als Personal Trainer bezeichnen.

Es gibt in Deutschland für Personaltrainer keine homogene Ausbildung. Unterschiedliche Unternehmen bieten Weiterbildungen sowie Prädikate für Personaltrainer an. Bedauerlicherweise kennt man dafür keine allgemeingültigen Unterrichtspläne oder Ähnliches.

Personal Trainer Seelze suchen

Über die nachfolgende Suchmaske können Interessenten einen Personal Trainer für Seelze finden. Geben Sie direkt die Postleitzahl in das vorgesehene Feld ein und klicken Sie danach auf „Personal Trainer finden“

Personal Trainer Seelze nur für Fitnesstraining?

Wenn ein Interessent an einen Personaltrainer denkt, ist dies meist ein Personal Coach für Fitness, Ausdauer beziehungsweise Krafttraining. Den Personaltrainer oder die Personaltrainerin kennt man aber noch für jede Menge andere Sportarten, wie zum Beispiel:

Selbstverteidigung

Schmerzspezialist

Cross-Training

Zirkeltraining

EMS-Training

Fitboxing

Krafttraining

Calisthenics

Ganzkörpertraining

Gesunde Bewegung

Bodyweight Training

Flexi-Bar-Training

Body-Shape

Fitness für Senioren

Ganzheitliches Training

Outdoortraining

Nordic Walking

Faszientraining

Lymphdrainage

Jogging

Muskelaufbautraining

Rückbildungsgymnastik

Ganzheitliches Personal-Trainings-Konzept

Marathonvorbereitung

Körperstraffung

Stretching

Kettlebell-Training

Core-Training

Sportartspezifisches Training

Bauch, Beine und Po

Pilates

Personal Trainer Seelze Erfahrung

Auf der nachstehenden Karte finden Sie einen Personaltrainer in Seelze. Mit einem Klick auf die Markierung öffnen Sie die Telefonnummer, Bewertungen, Anschrift und Öffnungszeiten des entsprechenden Personal Trainers in Seelze: