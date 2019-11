Personal Trainer Öhringen

Einen Personaltrainer in Öhringen sucht man dann, wenn man ein Einzeltraining mit Betreuung und Motivation benötigt. Der Personaltrainer in der Nähe von Öhringen betreut Sie dann einzeln und individuell. Das wäre zum Beispiel ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittener Trainingsplan & natürlich auch Ernährungshinweise, die auch wirklich die erhofften Ergebnisse bringen. Das Sondertraining mit einem Personal Trainer in Öhringen findet entweder draußen bzw. im Fitnesscenter statt.

Personal Trainer Gehalt sowie Stundenlohn

Für den Fall, dass Interessenten sich als Personaltrainer nicht auf Anhieb selbstständig machen möchten, bliebe noch das Angestelltenverhältnis. Der Stundenlohn im Angestelltenverhältnis liegt meistens bei 11-13 Eur brutto. Das Personaltrainer Gehalt beläuft sich folglich also auf rund 2200 Eur, was rund 1500 Euro Nettolohn entspräche. Selbstredend findet man da auch örtliche Abweichungen.

Das klingt kümmerlich, wenn man daran denkt, dass die Trainerstunde für den Kunden zwischen 60 & 120 EUR kostet. Nichtsdestotrotz sind die Nebenkosten für den hauptberuflichen Personaltrainer in Öhringen wirklich enorm, das darf man keineswegs vernachlässigen.

Personal Trainer Kosten

Welche Personal Trainer Kosten können Sie erwarten, für den Fall, dass Sie Trainingsstunden in Anspruch nehmen? Die Personal Trainer Preise pro Stunde liegen normalerweise zwischen 60 und 120 Euro. Der Preis ist nach oben offen.

Es gibt manchen Personal Coach oder Mental Coach in der Nähe von Öhringen, der das Training unter 50 EUR je Stunde offeriert. Da müssten Sie allerdings sehr wachsam sein und prüfen, welche Zertifikate dieser Personal Coach abgeschlossen hat und ob er sein Handwerk tatsächlich beherrscht.

Wenn Sie den Personaltrainer Preis happig finden, sollten Sie bedenken, dass dem Coach Einiges an Kosten entsteht. Der Personaltrainer muss die Ausbildung, Equipment, Kleidung, die Krankenkasse, Versicherungen und einiges mehr monatlich zahlen. Außerdem beschäftigt sich ein Personal Trainer Öhringen keinesfalls nur diese eine Stunde mit seinem Kunden, sondern er bereitet das Training vor, recherchiert und macht sich Gedanken. Die Zeit für An- und Abfahrt darf auch nicht übersehen werden.

Bei einem Preis pro Stunde für einen Personal Trainer kommt es selbstredend auch drauf an, ob es sich um ein Einzeltraining bzw. ein Personal Gruppentraining handeln würde. Bei dem Training mit Mehrereb verkleinert sich der Preis in der Regel.

Die Preise von 60-120 Euro pro Stunde entsprechen ungefähr dem Vorschlag des Bundesverbandes Deutscher Personal Trainer e.V. (BDPT e.V.), der sich schon einige Zeit für eine untere Preisgrenze von 75 EUR pro Stunde stark macht.

Personal Trainer Ausbildung

Im Prinzip könnte sich jeder als Personal Trainer bezeichnen und diese Serviceleistungen anbieten. Dies hat auf keinen Fall nur schlechte Seiten. Ohne die staatlichen Vorgaben hat man eine große Ungebundenheit in der Ausbildung zum Personaltrainer. Man könnte maßgeschneiderte Kernpunkte setzen, ohne dem gesetzlich feststehenden Lehrplan folgen zu müssen. Deshalb setzt sich der Berufsverband der Personaltrainer (BPT) nicht für die gesetzliche Anerkennung ein. Allerdings hat der Berufsverband seinerseits eine Empfehlung für Unterrichtsstätten ausgesprochen, welche einen vom BPT zusammengetragenen Vorgabenkatalog befolgen.

Personal Trainer Öhringen Erfahrung

Auf der folgenden Karte finden Sie einen Personal Trainer in Öhringen. Nach dem Klicken auf den Marker sehen Sie die Telefonnummer, Rezensionen, Adresse und Öffnungszeiten des dementsprechenden Personal Trainers in Öhringen:

Personal Training Definition

Personaltraining kennt man in Deutschland seit den 90er Jahren. Hierfür wurde auch der Bundesverband Personal Training (BPT) etabliert. Zu meinem Bedauern ist die Bezeichung für den Beruf Personal Trainer nicht gesetzlich geschützt und es kann sich jeder Personal Trainer nennen.

Es gibt in der BRD für Personaltrainer keine homogene Ausbildung. Diverse Einrichtungen bieten Zertifikate sowie Qualifizierungen für Personaltrainer an. Zu meinem Bedauern gibt es zu diesem Zweck keine generellen Schulungspläne oder Vergleichbares.

Personal Trainer Öhringen exclusiv für Fitnesstraining?

Wenn man an einen Personaltrainer denkt, ist das meist ein Personal Coach für Ausdauer, Fitness oder Krafttraining. Den Personal Trainer beziehungsweise eine Personaltrainerin kennt man allerdings noch für jede Menge andere Sportarten, wie beispielsweise:

Langhantelcoaching

Gesunde Bewegung

Cross-Training

Sportartspezifisches Training

Figurtraining

Speed Sprint Training

Zirkeltraining

Tennistraining

Ausdauertraining

Selbstverteidigung

Körperstraffung

Nordic Walking

Schmerzspezialist

Step-Aerobic

Marathonvorbereitung

Aerobic

Ganzheitliches Training

Calisthenics

Faszientraining

Core-Training

Firmenfitness

Konditionstraining

Ganzkörpertraining

Ganzheitliches Personal-Trainings-Konzept

Krafttraining

Fitness- u. Krafttraining

Muskelaufbautraining

Lauftraining

Bodyweight Training

Kettlebell-Training

Personaltrainer für Öhringen finden

Es gibt in der Bundesrepublik gegenwärtig etwa 300 Vollzeit Personal Trainer und mehrere 1000, die Personal Training im Nebenerwerb offerieren. Sollten Sie einen Personaltrainer für Öhringen suchen, sollten Sie zuerst nach dessen Ausbildung fragen. Die meisten hauptberuflichen Personaltrainer sind im Bundesverband Personal Training (BPT) organisiert.

Personaltrainer Öhringen suchen

