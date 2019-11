Einen Personaltrainer in München-Feldmoching-Hasenbergl sucht der Interessent in aller Regel, wenn er ein Einzeltraining mit Hilfestellung & Motivation bevorzugt. Der Personal Trainer in der Nähe von München-Feldmoching-Hasenbergl betreut Sie dann direkt und maßgeschneidert. Das beinhaltet einen auf Ihre Erfordernisse angepassten Trainingsplan & selbstverständlich auch Ernährungsempfehlungen, die auch tatsächlich die erwünschten Ergebnisse bringen. Das Sondertraining mit dem Personal Trainer in München-Feldmoching-Hasenbergl findet entweder Outdoor bzw. Indoor statt.

Personaltrainer Gehalt sowie Stundenlohn

Sofern Interessenten sich als Personal Trainer nicht unmittelbar selbstständig machen möchten, bleibt noch ein Angestelltenverhältnis. Der Stundenlohn im Angestelltenverhältnis liegt meistens bei 11-13 Euro brutto. Das Personaltrainer Gehalt beläuft sich dann also auf circa 2200 Eur, was ca. 1500 Euro Nettolohn entspräche. Selbstredend findet man da auch lokale Differenzen.

Das klingt wenig, wenn man bedenkt, dass die Trainerstunde für einen Trainierenden zwischen 60 & 120 EUR kostet. Nichtsdestotrotz sind die Nebenausgaben für einen hauptberuflichen Personaltrainer in München-Feldmoching-Hasenbergl wirklich enorm, das darf man keineswegs vergessen.

Personaltrainer München-Feldmoching-Hasenbergl suchen

Personaltraining Definition

Personal Training gibt es in der Bundesrepublik Deutschland seit etwa 30 Jahren. Hierfür ist auch der Bundesverband Personal Training (BPT) gegründet worden. Leider Gottes ist die Bezeichung für den Beruf Personal Trainer nicht per Gesetz geschützt und so könnte sich jeder Trainer auch als Personal Trainer bezeichnen.

Es gibt in der Bundesrepublik für Personaltrainer keine einheitliche Ausbildung. Unterschiedliche Unternehmen bieten Qualifizierungen sowie Zeugnise für Personaltrainer an. Leider kennt man hierfür keine allgemein gültigen Unterrichtspläne oder Entsprechendes.

Personal Trainer München-Feldmoching-Hasenbergl Erfahrungen

Personaltrainer Ausbildung

Grundsätzlich kann sich jedermann Personaltrainer nennen und seine Dienstleistungen bereitstellen. Dies hat nicht nur Nachteile. Ohne staatliche Vorgaben gibt es eine angenehme Ungebundenheit in der Ausbildung zum Personaltrainer. Man könnte maßgeschneiderte Schwerpunkte setzen, ohne einen gesetzlich festgelegten Lehrplan folge leisten zu müssen. Deswegen engagiert sich der Berufsverband der Personaltrainer (BPT) in keinster Weise für die staatliche Bestätigung . Nichtsdestotrotz hat der Berufsverband seinerseits eine Empfehlung für Unterrichtsstätten ausgesprochen, welche einen vom BPT zusammengetragenen Vorgabenkatalog befolgen.

Personal Trainer Kosten

Welche Personaltrainer Kosten können Sie erwarten, sofern Sie Trainingsstunden in Anspruch nehmen? Die Personaltrainer Preise pro Stunde sind typischerweise zwischen 60 und 120 Euro. Es kann aber auch merklich teurer sein.

Man findet manchen Personal Coach beziehungsweise Mental Coach in der Umgebung von München-Feldmoching-Hasenbergl, der das Einzeltraining für weniger als 50 EUR/h durchführt. Da müssten Sie aber sehr kritisch sein und überprüfen, welche Weiterbildung dieser Personal Coach abgeschlossen hat und ob er sein Handwerk wirklich beherrscht.

Wenn Interessenten den Personal Trainer Preis gesalzen finden, sollten Sie beachten, dass dem Trainer Einiges an Unkosten entsteht. Der Personal Trainer muss die Ausbildung, Equipment, Kleidung, die Krankenkasse, Versicherungen und einiges mehr monatlich bezahlen. Des Weiteren beschäftigt sich ein Personal Trainer München-Feldmoching-Hasenbergl keinesfalls nur diese eine Stunde mit den Kunden, sondern macht sich Gedanken, er bereitet das Training vor sowie recherchiert. Die Zeit für An- und Abfahrt sollte auch nicht vernachlässigt werden.

Bei dem Stundenpreis für einen Personal Trainer käme es logischerweise auch drauf an, ob es ein Einzeltraining bzw. ein Personal Gruppentraining ist. Bei solch einem Gruppentraining verkleinert sich der Preis in der Regel.

Preise von 60-120 Euro je Stunde entsprechen in etwa dem Vorschlag des Bundesverbandes Deutscher Personal Trainer e.V. (BDPT e.V.), der sich schon eine Weile für einen Mindestwert von 75 EUR pro Stunde einsetzt.

Personal Trainer für München-Feldmoching-Hasenbergl finden

Es gibt in Deutschland derzeit circa 300 Vollzeit Personaltrainer und mehrere tausend, die Personaltraining neben ihrem Hauptjob offerieren. Falls Sie einen Personal Trainer für München-Feldmoching-Hasenbergl suchen, sollten Sie erst einmal seine Kompetenzen hinterfragen. Die Mehrheit der hauptberuflichen Personaltrainer sind im Bundesverband Personal Training (BPT) organisiert.

Personaltrainer München-Feldmoching-Hasenbergl exclusiv für Fitnesstraining?

Wenn man an einen Personal Trainer denkt, ist dies meist ein Personal Coach für Ausdauer, Fitness beziehungsweise Krafttraining.