Personal Trainer Hamburg-Neustadt

Einen Personal Trainer in Hamburg-Neustadt sucht man meist, wenn man ein Einzeltraining mit Hilfestellung & Motivation wünscht. Der Personal Trainer in der Umgebung von Hamburg-Neustadt trainiert Sie dann persönlich & maßgeschneidert. Das beinhaltet einen auf Ihre Wünsche zugeschnittenen Trainingsplan und selbstredend auch Ernährungsempfehlungen, die auch tatsächlich die erhofften Ergebnisse bringen. Das Sondertraining mit einem Personal Trainer in Hamburg-Neustadt findet entweder im Fitnessstudio bzw. draußen statt.

Personaltrainer Ausbildung

Grundsätzlich kann sich jeder als Personaltrainer bezeichnen und seine Dienste anbieten. Das hat nicht nur Nachteile. Ohne staatliche Spezifikationen ergeben sich eine ins Gewicht fallende Freiheit in der Fortbildung zum Personaltrainer. Man könnte maßgeschneiderte Kernpunkte festlegen, ohne einen per Gesetz vorgegebenen Lehrplan folgen zu müssen. Aus diesen Grund setzt sich der Berufsverband der Personaltrainer (BPT) in keinster Weise für eine staatliche Anerkennung ein. Dessen ungeachtet hat der Berufsverband seinerseits eine Empfehlung für Fortbildungsstätten ausgesprochen, welche einen vom BPT zusammengestellten Vorgabenkatalog erfüllen.

Personaltrainer Gehalt sowie Stundenlohn

Sofern Sie sich als Personaltrainer nicht auf Anhieb selbstständig machen wollen, bliebe noch ein Angestelltenverhältnis. Der Stundenlohn im Arbeitsverhältnis als Angestellter liegt meist bei 11 bis 13 Eur brutto. Das Personaltrainer Gehalt liegt dann bei etwa 2200 Eur, was circa 1500 Euro Nettolohn entspräche. Sicherlich hat man da auch örtliche Differenzen.

Das hört sich kümmerlich an, wenn man daran denkt, dass die Trainerstunde für einen Trainierenden zwischen 60 und 120 EUR kostet. Allerdings sind die Nebenausgaben für den hauptberuflichen Personaltrainer in Hamburg-Neustadt wirklich beträchtlich, das darf man keineswegs übersehen.

Personaltrainer Hamburg-Neustadt Erfahrungen

Personaltrainer Hamburg-Neustadt Erfahrungen

Personaltrainer Hamburg-Neustadt exclusiv für Fitnesstraining?

Wenn man an einen Personaltrainer denkt, ist dies mehrheitlich ein Personal Coach für Ausdauer, Krafttraining oder Fitness. Den Personaltrainer beziehungsweise eine Personaltrainerin gibt es aber noch für so manche zusätzliche Sportarten, wie z.b.:

Fitboxing

Speed Sprint Training

Nordic Walking

Fitness- u. Krafttraining

Rückbildungsgymnastik

Aerobic

Cross-Training

Marathonvorbereitung

Ganzheitliches Training

Flexi-Bar-Training

Core-Training

Body-Shape

Zirkeltraining

Aqua-Fitness

Functional Training

Step-Aerobic

Trainingsplanung

Ganzheitliches Personal-Trainings-Konzept

EMS-Training

Firmenfitness

Tennistraining

Schwangerschaftsgymnastik

Stretching

Konditionstraining

Pilates

Krafttraining

Klettertraining

Gesunde Bewegung

Ausdauertraining

Körperstraffung

Athletic-Training

Personaltrainer Hamburg-Neustadt suchen

Es gibt in der BRD derzeit etwa 300 hauptberufliche Personaltrainer und mehr als tausend, die Personal Training neben ihrem Hauptjob anbieten. Wenn Sie einen Personal Trainer für Hamburg-Neustadt suchen, müssten Sie zuerst seine Ausbildung hinterfragen. Die Mehrheit der Vollzeit Personal Trainer sind im Bundesverband Personal Training (BPT) organisiert.

Personaltrainer Kosten

Welche Personaltrainer Kosten würden entstehen, wenn Sie Trainingsstunden buchen? Die Personal Trainer Preise/h sind standardmäßig zwischen 50 und 100 EUR. Es gibt nichtsdestotrotz keinerlei obere Preisgrenze.

Es gibt manchen Personal Coach oder Mental Coach in der Nähe von Hamburg-Neustadt, der das Einzeltraining für weniger als 50 Euro je Stunde anbietet. Da müssten Sie indessen sehr kritisch sein und abklopfen, welche Weiterbildung dieser Personal Coach vorweisen kann und ob er sein Handwerk wirklich beherrscht.

Wenn Sie den Personaltrainer Preis happig finden, müssten Sie bedenken, dass dem Coach Einiges an Kosten entsteht. Der Personaltrainer muss die Krankenkasse, Equipment, Kleidung, Versicherungen, die Ausbildung und vieles mehr monatlich bezahlen. Außerdem beschäftigt sich ein Personaltrainer Hamburg-Neustadt nicht nur diese einzelne Stunde mit seinem Kunden, sondern er bereitet das Training vor, macht sich Gedanken sowie recherchiert. Der Zeitaufwand für An- und Abfahrt darf auch nicht vernachlässigt werden.

Bei einem Preis pro Stunde für einen Personal Trainer käme es selbstredend auch darauf an, ob es ein Einzeltraining beziehungsweise ein Personal Gruppentraining ist. Bei dem Training in der Gruppe verkleinert sich der Preis in der Regel.

Preise von 60-120 Euro/h entsprechen ungefähr der Empfehlung des Bundesverbandes Deutscher Personal Trainer e.V. (BDPT e.V.), der sich seit einiger Zeit für den Mindestbetrag von 75 EUR je Stunde ausspricht.

Personaltraining Definition

Personaltraining gibt es in Deutschland seit den 1990er Jahren. Hierfür ist nicht zuletzt der Bundesverband Personal Training (BPT) gegründet worden. Leider ist die Bezeichung für den Beruf Personaltrainer nicht per Gesetz geschützt und es könnte sich jeder als Personaltrainer bezeichnen.

Es gibt in der Bundesrepublik Deutschland für Personaltrainer keine einheitliche Ausbildung. Verschiedene Institute bieten Ausbildungen sowie Zeugnise für Personaltrainer an. Bedauerlicherweise finden sich zu diesem Zweck keine universellen Unterrichtspläne oder Ähnliches.