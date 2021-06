Körpertyp Ernährung und Trainings Leitfaden

Was ist Ihr Körpertyp?

Es dauert nicht lange, einem Fitnessstudio beizutreten. Nach ein paar Trainingseinheiten sollten Sie eine gute Technik erlernt haben und vielleicht sehen Sie schon nach einem Monat erste Veränderungen. Aber es dauert viel länger, zu lernen, was für Sie funktioniert. Was sind die kleinen Eigenheiten, die Ihr Körper Ihnen vorwirft? Wie lange brauchen Sie, um sich nach einer Trainingseinheit zu erholen? Warum heben andere Menschen mehr als Sie? Wie nehmen andere mehr Gewicht ab? Sehen Sie fitter aus und fühlen sich fitter?

Wir haben einen Ernährungs- und Trainingsleitfaden für Körpertypen erstellt, der Ihnen hilft, Ihren Körpertyp zu finden und mit ihm zu trainieren.

Eine Kombination von Körpertypen

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass diese Körpertypen nicht endlich sind und die meisten Menschen eine Kombination aus zwei der Körpertypen haben werden. Zum Beispiel wird eine Person als ektomorph eingestuft, wenn in ihrem Körperbau ektomorphe Merkmale gegenüber mesomorphen überwiegen.

1. Ektomorph

Es ist zu einfach zu sagen, dass ein Ektomorph ein “typischer dünner Typ” ist, da ein Ektomorph mit hohem Körperfettanteil immer noch ein Ektomorph ist – nur eben ein übergewichtiger. Sie haben jedoch typischerweise einen leichten Körperbau mit kleinen Gelenken und langen Gliedmaßen. Ein dünnes Gesicht mit hoher Stirn und fliehendem Kinn, gepaart mit schmalen Schultern und Brustkorb sind klassische Kennzeichen.

Merkmale:

Dünn, mit einem “zarten” Rahmen und Knochenbau

Fällt es schwer, an Gewicht zuzunehmen

Von Natur aus flachbrüstig

Schneller als durchschnittlicher Stoffwechsel im Ruhezustand

Magere Muskelmasse

Wenn Sie ein Ectomorph sind:

Wenn Sie versuchen, an Größe zuzulegen, fällt es Ihnen möglicherweise schwer, zuzunehmen. Ihr schneller Stoffwechsel verbrennt sehr schnell Kalorien, so dass es schwierig sein wird, genügend überschüssige Kalorien zu sich zu nehmen, um neue Muskeln aufzubauen – schwierig, aber dennoch erreichbar. Sie sollten Ihre Trainingseinheiten kurz und intensiv halten und sich auf die großen Muskelgruppen in Beinen, Rücken und Brust konzentrieren. Für Ektomorphe ist es am besten, vor dem Schlafengehen zu essen, um Muskelabbau im Schlaf zu verhindern. Generell sind Ektomorphe im Vorteil, wenn sie schlanker aussehen wollen, da sie leichter Fett abbauen können.

2. Mesomorph

Ein mesomorpher Mensch ist ein natürlicher Bodybuilder. Sie verbinden eine große Knochenstruktur mit großen Muskeln in einem natürlich athletischen Körperbau. Aufgrund ihrer physischen Eigenschaften sind Mesomorphe von Natur aus stark und es fällt ihnen auch recht leicht, ihr Gewicht zu manipulieren.

Merkmale:

Athletischer Körperbau

Im Allgemeinen ein “harter” Körper, mit gut definierten Muskeln

Rechteckige Körperform mit breiten Schultern

Nimmt leicht Muskeln zu

Kann relativ leicht an Körperfett zunehmen als Ektomorphs

Wenn Sie ein Mesomorph sind:

Sie sprechen gut auf Krafttraining an und wenn Sie diese Eigenschaften haben, werden Sie sehr schnell Zuwächse sehen, besonders wenn Sie zum ersten Mal eine härtere Routine absolvieren. Der Nachteil eines Mesomorphs ist, dass er schneller Fett ansetzt als ein Ektomorph, daher kann eine Kombination aus Krafttraining und Cardio-Sessions produktiv sein.

3. Endomorph

Dies ist die letzte Klassifizierung des Körpertyps und beschreibt Menschen, die solide, aber im Allgemeinen weich sind. Endomorphe neigen dazu, klein zu sein, mit dicken Armen und Beinen, während sie starke Muskeln haben – insbesondere Quads und Hamstrings.

Merkmale:

Runde Körperform, mit gedrungenem Körperbau

Nimmt sowohl Muskeln als auch Fett sehr leicht zu

Langsamer Stoffwechsel im Ruhezustand und hat es schwer, Fett abzubauen

Nicht natürlich definierte Muskeln

Wenn Sie ein Endomorph sind:

Sie werden feststellen, dass es leicht ist, Muskeln aufzubauen, aber schwer, schlank zu werden. Um den Fettanteil auf einem Minimum zu halten, sollten Sie sicherstellen, dass Sie einen hohen Anteil Ihrer Kalorien aus Eiweiß beziehen und das Krafttraining mit Cardio ergänzen. Endomorphe Menschen stellen oft fest, dass sie bei zusammengesetzten Beinübungen wie der Kniebeuge von Natur aus effizient sind.

4. Vergessen Sie nicht

Ernährungs- und Trainingspläne für den jeweiligen Körpertyp sind eine großartige Möglichkeit, Ihr Training zu steuern und Ihnen zu helfen, einen Zeitplan einzuhalten. Tigerfit hat Trainingspläne für Anfänger und Fortgeschrittene, die von unseren Experten erstellt wurden und auf Ihr Ziel zugeschnitten sind. Drucken Sie diese aus oder nehmen Sie sie auf Ihrem Smartphone mit ins Fitnessstudio, um sie zu befolgen und Sie an Ihre Grenzen zu bringen.

Bleiben Sie während Ihrer Trainingseinheiten gut hydriert, vorzugsweise mit Wasser bei kürzeren intensiven Einheiten und einem isotonischen Getränk bei Einheiten, die länger als eine Stunde dauern (um verlorene Elektrolyte, vor allem Salz, das ausgeschwitzt wurde, zu ersetzen).