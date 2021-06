Ist der Zucker in Obst schlecht für Sie?

Es hat zu lange gedauert, bis viel zu viele Menschen täglich an lebensstilbedingten Krankheiten wie Fettleibigkeit, Diabetes und Herzkrankheiten leiden. Schließlich wurde Zucker als ein Hauptverursacher des Problems benannt. Aber sind alle Zuckerarten gleich? Ist natürlicher Zucker, wie er in Früchten vorkommt, auch schlecht?

Natürlicher versus freier Zucker

Zucker ist Zucker, aber nicht alle Zucker werden auf dieselbe Weise erzeugt oder verstoffwechselt. Freier Zucker ist der Zucker, der Lebensmitteln wie Kuchen, Keksen und Schokolade absichtlich zugesetzt wird. Auch Fruchtsäfte, Smoothies, Honig und Sirupe gehören zu den freien Zuckern, obwohl der Zucker natürlich entstanden ist.

Der größte Nachteil von freien Zuckern ist die Auswirkung auf den Blutzuckerspiegel. Glukose ist ein Einfachzucker, der einen direkten Einfluss auf den Blutzuckerspiegel hat. Ein Ungleichgewicht des Blutzuckerspiegels ist ein Hauptfaktor für Fettleibigkeit und Diabetes. Trotzdem ist die Aufnahme von Zucker in die Ernährung wichtig, aber freier Zucker sollte auf nicht mehr als 5 % der gesamten täglichen Energiezufuhr begrenzt werden (das sind etwa 30 g Zucker pro Tag).

Zucker in Obst

Obst enthält zwei Einfachzucker – Glukose und Fruktose. Im Gegensatz zu Glukose wird der Fruchtzucker im Obst in der Leber verstoffwechselt und wirkt sich daher nicht sofort auf den Blutzuckerspiegel aus. Das heißt aber nicht, dass Sie nur Fruktose verzehren sollten. Fruktosesirupe werden oft als Süßungsmittel verwendet, als freier Zucker, und können schädlicher sein als freie Glukose. Untersuchungen an ganzen Früchten haben jedoch gezeigt, dass es sehr schwierig ist, zu viel Obst zu essen, um die gleiche schädliche Wirkung zu erzielen. Für mehr über Zucker, klicken Sie hier.

Wieviel Obst ist schlecht?

Obst ist größtenteils ein Kohlenhydrat auf Zuckerbasis, aber Obst sollte definitiv nicht mit freien Zuckern gleichgesetzt werden. Der Verzehr von Obst sollte auf 2-3 Portionen pro Tag beschränkt werden, und die anderen 2-3 Portionen Ihrer 5 am Tag Mahlzeiten sollten Gemüse sein. Die Auswahl an Obst und die Menge sollte eher unabhängig von Ihnen und Ihrer Ernährung getroffen werden. Obst enthält jedoch nicht nur Energie (Kohlenhydrate), sondern auch Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe, Ballaststoffe und Wasser. All das ist wichtig für ein gesundes Leben.

Glykämischer Index

Alle kohlenhydrathaltigen Lebensmittel werden nach dem glykämischen Index bewertet, der die kohlenhydrathaltigen Lebensmittel anhand der Geschwindigkeit, mit der der Zucker in den Blutkreislauf gelangt, kategorisiert. Freie Zucker sind eher hochglykämisch und sollten reduziert oder vermieden werden, während die täglichen Kohlenhydratquellen aus eher mittel- bis niedrigglykämischen Lebensmitteln stammen sollten. Diese sorgen für eine langsame, konstantere Energiezufuhr und vermeiden eine starke Insulinausschüttung zur Bekämpfung eines hohen Blutzuckerspiegels.