Gesund abnehmen mit 3 Bausteinen

Haben Sie auch die Nase voll von Crash-Diäten und Jo-Jo Effekt?und auf Dauer schlank und Fit bleiben, das schaffen Sie mit ausgewogener Ernährung, Bewegung und Sport im Alltag und ein gutes Mindset damit die Motivation immer vorhanden bleibt.

Gesund abnehmen ist gar nicht so schwierig wie es immer propagiert wird, und es ist auch viel leichter den Weg durchzuhalten wenn Sie sich nicht erst zwischen 300 000 Blitzdiäten entscheiden müssen. Sind die meisten Crashdiäten doch auch sehr eintönig und allein schon deswegen hält es kaum jemand bis zum Ende durch. Ganz nebenbei schadet es sogar Ihrer Gesundheit und die Waage wird ihnen am Ende auch noch mitteilen das Sie jetzt mehr wiegen als vorher.

Aber werfen Sie doch lieber einen Blick auf die Methoden wie man Gesund abnehmen und dauerhaft schlank bleiben kann.

Gesund abnehmen – Baustein 1

Ausgewogene Ernährung

Die Wahrheit ist das Sie wenn Sie Übergewicht haben an Mangelerscheinungen leiden. Vergessen Sie das Vorurteil das Sie nur dick sind weil Sie zu viel essen! Sie essen zu wenig vom richtigen! Somit ist auch klar dass Sie in Zukunft nicht Hungern werden nur weil Sie gesund abnehmen möchten. Geben Sie Ihrem Körper das was er braucht, dazu gehören auch Eiweiße, Fett und Kohlenhydrate, wenn man die richtigen auswählt!

Gesund abnehmen – Baustein 2

Bewegung & Sport

Zum gesunden abnehmen gehört auch dazu dass Sie sich am Tag möglichst viel Bewegen und auch ein Sportprogramm in die Woche einbauen. Je nachdem auf welchem Level Sie stehen kann das beim Treppen steigen anfangen und läuft am Ende auf ein Ausgewogenes Ausdauer & Kraft Training hinaus. Das Ausdauertraining stärkt Ihr Herz und Kreislauf System und das Krafttraining baut Ihre Muskeln auf.

Lassen Sie sich davon aber nicht abschrecken wenn Sie sich so ein geballtes Training noch nicht zutrauen so denken Sie daran das jede, auch noch so kleine Bewegung beim Gesund abnehmen helfen kann. Auch kleine Übungen wie Treppensteigen und Hausputz sind dabei nicht hinderlich und Sie werden Ihre Fitness mit der Zeit steigern.

Gesund abnehmen – Baustein 3

Das richtige Mindset

Um Gesund abzunehmen müssen Sie möglichst entspannt an das Thema herangehen. Es ist auch unter dem Sprichwort „Klick im Kopf“ bekannt das Sie erst erfolgreich abnehmen wenn der Wille dazu bereit ist. Sie sollten sich das Ziel feststecken und alles was sich zum Positiven verändert wenn Sie dort ankommen.

Damit Sie im laufe der Zeit nicht von den Positiven Gedanken abkommen gibt es Methoden wie Sie sich das quasi im Schlaf einprägen können. Auch Meditationen und Entspannungsübungen werden Sie auf dem Weg des Gesunden abnehmen begleiten können.