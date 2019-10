Frauenfitness Ditzingen – Wellness und Training nur für Frauen

Warum benötigt jemand ein extra Fitnessstudio für Frauen in Ditzingen? Damen haben oft Scheu, sich in altbekannten Fitnessclubs anzumelden. In dem Moment, wo die Frau etwas dicker ist, ist sie häufig gehemmt, gewisse Trainingsmethoden durchzuführen. Anzügliche Kommentare der Männer können auch dazu beitragen, dass sich die Dame in einem klassischen Fitness-Center oft nicht gut aufgehoben fühlt. Denn auch Damen, mit einer guten Figur, sind peinlich berührt von nicht salonfähigen Bemerkungen und Blicken einiger Herren.

Gibt es ein Damen Fitnessstudio in der Nähe von Ditzingen? Fast alle Fitnessketten erkennen die Tendenz zum Fitnessstudio für Frauen und haben spezielle Fitnessstudios, in welche nur Damen aufgenommen werden. Bekannte Frauen Fitnessstudios wären z.b. Mrs. Sporty, Lady Fitness beziehungsweise FITNESS FIRST WOMEN. McFit z.b. bietet in einigen Studios einen extra Platz an, der sich shape it nennt. Dies ist ein speziell für Damen entwickelter Trainingsbereich, wo diese ihren Body perfekt in Form bringen können.

Wenn es in der Nähe kein Frauen Fitnessstudio gibt, wäre auch noch ein Online-Fitnessstudio wie Gymondo eine Alternative. In YouTube gibt es auch eine Menge Fitness Videos, die extra auf Damen ausgerichtet sind:

Mrs Sporty ist eins der weit verbreitetesten Damen Fitnesscenter in der Bundesrepublik. Verteilt über die ganze Bundesrepublik Deutschland finden sich gegenwärtig etwa 350 Mrs Sporty Frauen Fitness Clubs mit ungefähr 130.000 weiblichen Membern. Deshalb ist Mrs Sporty die führende Frauen Fitness Kette.

Ein Frauen Fitnessstudio in Ditzingen sollte selbstverständlich auf die extra Bedürfnisse von Frauen beim Fitnesstraining Wert legen. Damen shapen normalerweise nicht ständig nur die Muskeln, statt dessen suchen sie meist ein Ganzkörpertraining, verbunden mit einem Diätprogramm und eventuell auch ein wenig Wellness.

Frauen Fitnessstudios haben meist größere und schönere Trainingsräume, die für einen Gruppentraining bestens vorbereitet sind. Die Fitnesskurse dort sind von Haus aus auf die Anforderungen von Damen optimiert, deshalb findet man vielerorts die folgenden Angebote:

Shadowboxen

Jumping Fitness

Figurforming

Bauch, Beine, Po

Abnehmen

Step Aerobic

Tabata

Zumba Fitness

Straffung

kostenloses Probetraining

CrossFit

Rückentraining

Dance Fit

Personal Trainer

BoxFitness

Haut- und Körperstraffung

Kanga-Training für Mutter & Kind

Yoga

POUND FIT

Damit Damen im Fitnessstudio in Ruhe trainieren können, ist es von Zeit zu Zeit wichtig, dass die Kinder in dieser Zeit betreut würden. Diesen Trend haben Fitnessstudios begriffen und stellen zu manchen Zeiten Kinderbetreuung durch Erzieher zur Verfügung.

In dem familienfreundlichen Fitnessstudio für Frauen hat man dann einen individuellen Raum, der mit Büchern, Platz zum Toben, Bällebad, Spielzeug sowie Malzeug und einigem mehr versehen ist.

Sobald die Kinderbetreuung sichergestellt ist, hat die Sporttreibende den Kopf frei und kann so an ihren persönlichen Problemzonen ohne Störung trainieren

Damen wollen sich im Fitnessstudio rundherum wohlfühlen und etwas für ihr Aussehen tun. Sie wünschen sich, dass es in einem Damen Fitnesscenter extra Räume für Fußpflege, Wellness, Massagen, Kosmetikbehandlungen sowie Nagelstudio gibt. Hin und wieder findet sich im Frauenfitnessstudio auch ein Physiotherapeut, welcher auf die gesonderten Bedürfnisse sowie Vorlieben der Kundin eingeht.

Frauenfitness heißt auf keinen Fall, auf jeden Fall einen Bodybuilder Körper zu kriegen. Damen wünschen sich häufig Gruppenkurse, wo Bekämpfung von Zellulitis, straffe Muskeln, Cardiotraining, Rückentraining, Bauch-Beine-Po, Beweglichkeit oder Faszien im Mittelpunkt stehen.

Manche Damen legen auch im Fitness-Center mehr Wert auf ein schönes Ambiente. Reinliche und ausreichend große Duschräume, ein hübscher Saunabereich und auch Lounge Ecken in denen sie mit anderen Frauen schnacken können, sind den Sport treibenden Damen wichtig. Ein Fitnesscenter, mit greller Beleuchtung, welche die Problemzonen betont und Spiegeln, die die Kundin dicker machen, wird mit Bestimmtheit keinen Erfolg haben.

Viele Frauen schauen im Damen Fitnesscenter auch danach, dass die Angestellten ausschließlich weiblich sind. Bevor Sie also einen längerfristigen Vertrag im Fitness-Center unter Dach und Fach bringen, sollten Sie überprüfen ob Ihre Vorlieben und Anforderungen in diesem Fitnessstudio für Damen in Ditzingen erfüllt werden.