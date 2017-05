Wer kann von einer Eiweiß Diät profitieren?

Die Eiweiß Diät stellt einen Garanten für ein schnelles Abnehmen dar. Viele Prominente setzen auf eine Eiweiß-Diät. Viele Promis haben innerhalb kürzester Zeit ihre Fettpolster von der Schwangerschaft verloren. Es hat nur wenig Zeit gebraucht um die Traumfigur zurück zu erhalten.

Was den Muskelaufbau angeht, so stellt eine Eiweiß Diät den perfekten Weg dar überschüssiges Fett loszuwerden und die Muskeln zu erhalten.

Was ist eine Eiweiß Diät?

Bei der Eiweiß Diät handelt es sich um eine der erfolgreichsten Diätformen, um Fettabbau zu fördern. Die Eiweiß Diät besagt, dass täglich viele Kalorien in Form von Eiweiß dem Körper zugeführt werden. Die Eiweiß Diät kann man in die Gruppe der Low-Carb Diäten einstufen. Die Diät eignet sich aber auch für diejenigen, die sich sportlich nicht allzu viel betätigen. Denn sie können überschüssige Fettpolster abbauen.

Was sind die Vor- und Nachteile einer Eiweiß Diät?

Von einer Eiweiß Diät profitiert man, weil man nicht hungern muss. Proteine sättigen länger und sind weitaus kalorienärmer als Kohlehydrate.

Vorteile

Pfunde purzeln rasch wegen geringerer Kalorienzufuhr und Sport

Diät kann ohne großen Aufwand in den Alltag integriert werden

Hungern muss man nicht, stattdessen kann und darf man sich satt essen

Experten zufolge ist die Wahrscheinlichkeit eines Jojo-Effektes geringer als bei anderen Diäten

Nachteile

Vegetarier haben es bei einer Eiweiß Diät nicht leicht, sie können aber die tierischen Eiweiße durch die pflanzlichen ersetzen

Durch das Einnehmen von fettreichen Eiweiß können gesundheitliche Risiken wie Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen drohen

Die Eiweiß Diät ist für Menschen mit Nierenerkrankungen nicht geeignet, weil durch die verstärkte Eiweiß-Zufuhr die Nieren belastet werden können

Es können durch die einseitige Ernährung Mangelerscheinungen auftreten

Wenn man sich nach der Diät wieder mit Kohlenhydraten ernährt, so kann der Jojo-Effekt wieder eintreten

Weiterhin werden bei einer Eiweiß Diät Heißhungerattacken reduziert. Dies ist auch offensichtlich, denn wenn nur wenig Kohlehydrate dem Körper zugeführt werden, so wird auch kaum das Zuckerspiegel im Blut beeinflusst. Schließlich steigt auch das Wohlbefinden, denn bei einer Eiweiß Diät hat man nicht ständig ein Hungergefühl.

Was passiert mit dem Stoffwechsel während einer Eiweiß Diät?

Wenn man diese Form der Diät mit anderen fettarmen und kohlenhydratreichen Diäten vergleicht, so werden während der Eiweiß Diät die Muskeln geschont. Bei anderen Diäten ist dies zumindest nicht der Fall. Wenn das Eiweiß reduziert wird, dann wird die Leistungsfähigkeit und somit auch die Muskelmasse reduziert.

Was viele nicht wissen ist, dass sie in einen Teufelskreislauf geraten, und sich den Fettstoffwechsel schädigen. Die Antwort auf dieses Problem ist die Kombination aus einer Eiweiß Diät in Kombination mit einem intensiven Training. Dies schafft folgende Vorteile:

Der Stoffwechsel wird so richtig aktiviert

Muskulatur wird geschont

Doppeleffekt sorgt für Verbrennen von Fett

Wenn du also die Eiweiß Diät mit anderen Diäten vergleichst, so wirst du feststellen, dass die normale Diät den Stoffwechsel behindert und der Muskelabbau gefördert wird. So richtig positiv ist dies natürlich nicht. Wendest du die Eiweiß Diät richtig an, so tritt genau der gegenteilige Effekt ein.

Warum bei einer Eiweiß Diät die Kilos schmelzen

Der Grund warum man bei einer Eiweiß Diät weniger abnimmt ist, dass die eiweißreiche und fettarme Kost weniger Kalorien enthält. Darüber hinaus haben eiweißhaltige Nahrungsmittel den Effekt, dass das Sättigungsgefühl länger anhält.

Das Ergebnis ist positiv: Wer länger ein sättigenges Gefühl hat, isst auch weniger und nimmt ab. Durch die größere Zufuhr von Eiweiß wird außerdem noch der Muskelaufbau gefördert. Was folgt ist, dass das die Muskeln mehr Energie als Fett verbrennen. Dadurch wird man noch mehr abnehmen. Der gefürchtete Jojo-Effekt bleibt ganz aus.