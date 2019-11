CBD Liquid – Wirkung & Erfahrung

Beim CBD Liquid handelt es sich um einen speziellen Saft, der nicht wie CBD Ölunter die Zunge getropft wird. So kann dieses Liquid, wie wahrscheinlich schon vermutet, gedampft bzw. geraucht werden, macht aber nicht süchtig, so wie herkömmliche Tabakprodukte. Auch in der Öffentlichkeit kommt es langsam an, dass Cannabis und Marihuana nicht gleichzusetzen sind. Inzwischen wissen die meisten Menschen, dass der Drogenrausch ausschließlich vom THC kommt. In hoher Konzentration ist THC stets in den weiblichen Blüten, wie Blättern der Pflanzen zu finden.

Ein weiterer Wirkstoff der Hanfpflanze ist hingegen CBD. Diese Wirksubstanz kommt in vielerlei Hinsicht der Gesundheit zu Gute. Inzwischen ist CBD auf dem Siegeszug und wird heute in zahlreichen verschiedenen Darreichungsformen angeboten. Eine große Auswahl CBD Liquid findet ihr „hier„.

Worum handelt es sich beim CBD Liquid genau?

Mit dem CBD Liquid können Raucher gesund qualmen und dieses nutzen, um sich mit der E-Zigarette das Rauchen von Tabakprodukten abzugewöhnen. So kann das CBD Liquid einiges tun, um die Gesundheit des Menschen zu begünstigen. Demnach ist dieses Liquid eine ölfreie Flüssigkeit, die in einer E-Zigarette geraucht werden kann.

Lediglich vier bis acht Prozent aller Raucher schaffen es letztendlich wirklich, dem Tabakkonsum zu entsagen. Wissenschaftliche Studien haben vor einiger Zeit aber herausgefunden, dass das dampfen von CBD Liquid dabei helfen kann die Sucht zu besiegen. Beim Dampfen dieses Liquids gelangt dieses auf direktem Wege in die Lunge. Laut der Untersuchungen sinkt die Anzahl der zuvor gerauchten Zigaretten durch das Dampfen von CBD um rund 40%. Zudem bleibt das Gefühl des Rauchens weiter bestehen. Gleiches gilt für die sozialen Aspekte.

Wie schmeckt ein CBD Liquid?

Laut der Erfahrungen schmecken CBD Liquids harmonisch herb, sowie ein wenig erfrischend. Verqualmte Zimmer gehören demnach ebenso der Vergangenheit an.

Wie wirken E-Zigaretten mit CBD Liquid?

Die E-Zigarette kann mit CBD Liquid ein hilfreiches Mittel sein mit dem Rauchen aufzuhören. So besitzt die Wirksubstanz eine beruhigende Wirkungsweise und sorgt somit für Entspannung, wenn die Sucht nach Nikotin mal wieder die Oberhand gewinnen möchte. Die Anwendung hingegen ist ebenfalls recht simpel. Die angegebene Menge gilt es einfach in einen Vaporizer zu füllen und schon ist die E-Zigarette mit CBD Liquid einsatzbereit.

Was kann CBD für die Gesundheit tun?

Der Wirkstoff CBD eignet sich zur Behandlung verschiedener Symptome, wie Erkrankungen. Da es hier allerdings noch nicht allzu viele wissenschaftliche Studien gibt, sind diese noch nicht alle erkannt.

Folgende Beschwerden kann CBD lindern:

Angstzustände

Schmerzen, sowie Entzündungen

Schlafstörungen

Übelkeit und Erbrechen

Heißhunger

Suchtverhalten

Posttraumatische Belastungsstörungen

Depressionen

Burn out

Epilepsie

Parkinson

Alzheimer

Welche Erfahrungen gibt es zu CBD Liquid?

Insgesamt sind die Erfahrungen mit CBD Liquid ausgesprochen positiv. Während einige Anwender mit diesem Wirkstoff ihre gesundheitlichen Beschwerden lindern, nutzen andere diese Wirksubstanz um endlich ihren Tabakkonsum in den Griff zu bekommen bzw. endlich Nichtraucher zu werden. In vielen Fällen ist es außerdem schon hilfreich, wenn Raucher durch CBD Liquid weniger rauchen und somit ihrem Körper weniger nikotinhaltige Giftstoffe zuführen.

Fazit: Wer endlich seinem Tabakkonsum entsagen möchte und demnach endlich Nichtraucher werden will, kann dies mit CBD Liquid in die Wege leiten. Zudem können aber ebenso Nichtraucher auf diesen Wirkstoff zurückgreifen, um Gesundheitsprobleme in den Griff zu bekommen bzw. Beschwerden zu lindern. Mit CBD Liquid lassen sich demnach zahlreiche Erkrankungen, Symptome, Schmerzen, aber ebenso die Nikotinsucht erfolgreich behandeln. Unter Umständen kann auf diese Weise das eine oder andere Schmerzmittel samt seinen Nebenwirkungen abgesetzt werden. Viele Erfahrungsberichte haben inzwischen gezeigt, dass CBD Liquid einige nützliche Wirkungsweisen mitbringt.