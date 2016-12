„Body Kitchen“ – Fitness Rezepte der YouTube Stars

Jetzt geben die fittestenzum Besten – Schon jetzt ist „Body Kitchen“ unter den Top 100

Sie sorgen dafür, dass wir mit extremen Schweißausbrüchen zu kämpfen haben und neuerdings zeigen sie uns auch, was genießen bedeutet. Drei waschechte Fitness-Stars stehen kurz davor ihr aller erstes YouTube-Kochbuch in den Handel zu bringen. Das Erscheinungsdatum steht bereits fest und so werden uns die drei frischgebackenen Autoren alsbald ebenfalls mit tollen Rezepten versorgen, die unseren Muskelaufbau ebenfalls vorantreiben werden.

Jede Woche aufs Neue versorgen uns Rafael McStan, Flying Uwe und Flavio Simonetti mit neuem Content, der stets mit dem Muskelaufbau zu tun hat. Die gezeigten Workouts sind extrem hart, genauso wie die Muskeln der YouTube-Stars. Bei vielen Usern wird hier aber allzu gerne mal die passsende Ernährung vergessen, wenn es um den fitten, wie stahlharten Körper geht, so dass McStan, Flying Uwe, wie Simonetti jetzt für ihr erstes YouTube-Kochbuch gesorgt haben.

Das Buch „Body Kitchen“ steht in den Startlöchern

Nicht nur mehr allein dem Sport will sich das Trio in der Zukunft widmen, auch die Ernährung spielt schließlich beim Muskelaufbau eine große Rolle. Demnach steht bereits der Releasetermin für das neue Buch „Body Kitchen“ fest. Mit Hilfe der erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne wird das Werk der drei YouTuber bald an den Verkaufsstart gehen.

Der Erscheinungstermin soll demnach am 16. Dezember erfolgen und ist schon jetzt unter den Top 100 der Amazon-Bestsellerliste zu finden. Eine Vorbestellung kann schon jetzt in Angriff genommen werden. Wer also zum Release von „Body Kitchen“ bereits das YouTube-Kochbuch in Händen halten will, kann schon jetzt eines der Werke für sich reservieren.

Auch der Nachwuchs, der YouTube-Stars lieben Papas Küche

In einem Interview berichtete Flying Uwe, dass er öfter gefragt wird, was er gerne isst. Bald kann dies ein jeder User nach Bedarf nachlesen, sowie nachkochen. Rund 820.000 Fans hat der YouTube-Star inzwischen und keineswegs zeigt er in seinen Videos nur seine Leidenschaft zum Kampfsport, denn auch seine Familie samt Alltag ist täglich hier zu finden. Seine Tochter Skylar schwärmt geradezu von Papas Gemüsechips, während sie bei diversen Fleischgerichten aber auch gerne einmal die Nase rümpft.

So viel anders geht es zudem auch nicht bei Flavio Simonetti zu, denn hier gilt es gleich zwei Kids eine gesunde Ernährung näher zu bringen. Wobei es aber auch gerne einmal eine leckere Pizza oder gleich Spaghetti Carbonara sein darf, denn laut Flavio sollte man seinem Körper schließlich nicht alles verbieten. Kleine Sünden sind erlaubt und die lieben Kleinen freuen sich natürlich, wenn es mal ein bisschen weniger gesund in der Küche zugeht.

Der dritte im Bunde „Rafael McStan“ hingegen liebt Süßes und besitzt demnach ein Faible für Nuss-Nougat-Creme, die gerne einmal nach dem Training verputzt wird. Seit rund sechs Jahren gibt der junge YouTuber aus Kassel seinen rund 120.000 Usern hilfreiche Tipps, wenn es um Fitness geht.

Video: Youtube Star Flying Uwe

Mit dem Werk „Body Kitchen“ erfüllt sich das Trio einen weiteren Traum

Mit der Veröffentlichung des ersten YouTube-Kochbuchs „Body Kitchen“ erfüllen sich die Drei jetzt einen weiteren Traum. So erhofft, sich das Trio das die Menschen sich mit ihrer Hilfe mehr in ihrer eigenen Küche aufhalten und gesunde Speisen kochen, anstatt ständig diverses Essen zu bestellen. Schließlich lässt es sich auch zu Hause einfach gesund kochen und so soll dieses neue Kochbuch für eine bessere Ernährung sorgen. Jetzt bleibt nur noch abzuwarten, wie „Body Kitchen“ bei den zahlreichen Fans ankommen wird. Ab dem 16. Dezember diesen Jahres ist das Werk im Handel und wird voraussichtlich so manchen User der YouTube-Stars begeistern.