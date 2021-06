5 Dinge, die jeder Bodybuilder gerne vorher gewusst hätte

Wenn ich damals gewusst hätte, was ich heute weiß… Erinnern Sie sich noch an die Anfangszeit? Das erste Mal, als Sie ein Fitnessstudio betraten, von Proteinpulver hörten und anfingen, Kalorien zu zählen? Wie bei allen Dingen haben Sie wahrscheinlich eine Menge Fehler gemacht. Es gibt viele Dinge, die man in der Theorie zu wissen glaubt, die man aber erst in der Praxis wirklich verstehen kann. Bodybuilding ist ein praktischer Sport, den man natürlich erleben muss.

Egal, welcher Wiederholungsbereich, von dem wir Ihnen sagen, dass er die größten Muskeln hervorbringt, Sie müssen dies an Ihrem eigenen Körper üben, um zu sehen, was für Sie funktioniert. Aber als Menschen sind wir uns mehr ähnlich als verschieden. Und als Bodybuilder gibt es viele Erfahrungen, die wir teilen werden. Wenn Sie uns also die Chance geben, für unsere Sache zu plädieren, möchten wir Ihnen 5 Dinge nennen, von denen wir wünschten, wir hätten sie gewusst, bevor wir mit dem Heben angefangen haben.

1. Man kann eine schlechte Diät niemals übertrainieren

Viele haben es versucht, und viele sind gescheitert. Man kann eine schlechte Ernährung nicht übertrainieren. Das Problem mit einer schlechten Ernährung ist, dass Ihr Körper, nachdem er im Fitnessstudio abgebaut wurde, mit Hilfe von Nahrung wieder aufgebaut wird, verstehen Sie? Nach einfacher Logik kämpfen Sie also auf verlorenem Posten. Bringen Sie Ernährung und Training ins Gleichgewicht, sonst sind Sie mit den Ergebnissen aufgeschmissen.

2. Sie werden keine Muskeln verlieren, wenn Sie einen Tag Pause machen

Wir wissen, dass Ihre Arme zu Hause etwas kleiner aussehen, als wenn Sie im Fitnessstudio gepumpt haben, aber es gibt keinen Grund, sich fallen zu lassen und zwanzig zu geben.

Der Körper ist ein lebendes Ding und macht ständig Veränderungen durch. Nachdem Sie den Körper abgebaut haben, braucht der Körper Zeit, um sich wieder aufzubauen, und das geschieht während einer REST-Erholungsphase. Das ist richtig, Ruhe! So kontraintuitiv es auch erscheinen mag, wenn Sie aufhören zu arbeiten, wachsen Sie tatsächlich. Das ist lustig.

3. Sie müssen nicht immer bis zum Versagen trainieren

Dies geht Hand in Hand mit Lektion #2. Genauso wie Sie nicht jeden Tag trainieren müssen, müssen Sie auch nicht jedes Mal bis zum Scheitern trainieren, wenn Sie trainieren. Es ist in Ordnung, einen bestimmten Bereich zu trainieren und noch ein paar mehr im Tank zu haben. Es ist auch in Ordnung, ins Fitnessstudio zu gehen und es nicht erschöpft zu verlassen. Manchmal reicht es aus, den Körper in Schwung zu bringen, aber denken Sie daran, dass es einen Punkt gibt, an dem der Ertrag abnimmt. Buchstäblich.

4. Trainieren Sie in allen Rep-Bereichen

Dies ist ein lustiger Punkt, der sich auf meine persönlichen Erfahrungen bezieht. Ich erinnere mich, wie ich zum ersten Mal mit meinem besten Freund ins Fitnessstudio ging und wir waren absolut ahnungslos. Mein Freund wollte immer Schnitte und ein Sixpack und ich wollte immer Kraft.

Also machte er mehrere Sätze von 20-Liter-Langhantel-Curls und ich machte alles, was ich wollte, und hörte erst auf, als ich nur noch zitterte. Was wir schließlich lernten, war, dass beides von Vorteil ist. Sie müssen sich nicht auf eine lebenslange Beziehung zu einem der beiden Trainingsformen einlassen, sondern können stattdessen die Option nutzen, in allen Wiederholungsbereichen zu trainieren und das Training zu wechseln. Nur zu, experimentieren Sie!

5. Verstehen Sie, dass Bodybuilding Zeit braucht.

Sofortige Befriedigung. Das Geschenk und der Fluch der modernen Zeit. Leider braucht unser Körper im Gegensatz zur Technologie Zeit, um zu lernen und zu wachsen. Das bedeutet, auch wenn Sie 5x pro Woche ins Fitnessstudio gehen und alle hochwertigen Nahrungsergänzungsmittel einnehmen, die Sie kaufen können, wird es immer noch Zeit brauchen, um an Größe und Kraft zu gewinnen.

Es gibt einen Grund, warum viele klassische Bodybuilder mit der Zeit besser aussehen. Die Reifung der Muskeln und das Kennenlernen Ihres Körpers brauchen Zeit, seien Sie geduldig, seien Sie engagiert, und beobachten Sie Ihren Körper wachsen! Es gibt bewährte klassische Bodybuilding-Übungen, die Sie ausprobieren sollten, um mit der Zeit Muskelmasse und Kraft aufzubauen.

Da haben Sie es, 5 Dinge, von denen wir wünschten, wir hätten sie gewusst, bevor wir mit Bodybuilding angefangen haben. Sind Sie mit unserer Liste einverstanden?