10 Gründe, warum Sie Ihre Bauchmuskeln nicht sehen können

Wie Sie Ihre Bauchmuskeln zum Vorschein bringen

Ein Waschbrettbauch ist einer der sichtbarsten Maßstäbe für die männliche Physis – ein echtes Zeichen von Hingabe und eines, das man auf Plakatwänden und Modepostern auf der ganzen Welt sieht. Für Frauen ist ein straffer Bauch mit sichtbaren Bauchmuskeln ein großartiger Indikator für Ihre Fitness und Stärke.

Für die meisten Menschen kann es jedoch eine knifflige Herausforderung sein, ihre Bauchmuskeln zum Vorschein zu bringen. Es gibt eine Reihe von Faktoren, die beim Training Ihres Bauches eine Rolle spielen. Wenn Sie steinharte Bauchmuskeln haben wollen, die am Strand zu sehen sind, müssen Sie die 10 Gründe kennen, warum Sie Ihre Bauchmuskeln nicht sehen können.

1. Sie haben zu viel Körperfett.

Der wichtigste Aspekt, wenn es darum geht, Ihre Bauchmuskeln zum Vorschein zu bringen, ist ein niedriger Körperfettanteil. Alle Menschen haben Bauchmuskeln, die mit Training sichtbarer gemacht werden können – aber um Ihre Bauchmuskeln zu sehen, müssen Sie einen Körperfettanteil von 10 % oder weniger haben (18 % oder weniger bei Frauen).

Lassen Sie die Modediäten hinter sich und hören Sie auf, endlose Crunches zu machen. Wenn Sie zu viel Körperfett haben, kommen Sie nicht weiter.

2. Sie konzentrieren sich auf Sit-Ups und Crunches.

Wenn Sie endlose Mengen an Crunches und Sit-Ups mit dem eigenen Körpergewicht durchführen, werden Sie nicht viel Bauchmuskeln aufbauen und sicherlich nicht dazu beitragen, Ihr Körperfett drastisch zu reduzieren. Körpergewichtsübungen helfen zwar, den Stoffwechsel anzukurbeln und Kalorien zu verbrennen – aber es gibt viele effektivere Übungen, die Sie stattdessen machen können.

3. Sie vergessen, wie man tatsächlich Muskeln aufbaut.

Einer der besten Wege, Muskeln aufzubauen, ist es, schwerere Sätze mit weniger Wiederholungen auszuführen. Das bedeutet, dass Sie bei allen Bauchübungen, die Sie machen, einen Widerstand hinzufügen. Experimentieren Sie mit Kabel-Crunches und Sit-ups, während Sie eine Gewichtsplatte halten. Niedrigere Wiederholungen, wie z. B. 10-12 für 3 Sätze mit einem Gewicht, können zu einem besseren Muskelwachstum führen als 100 ungewichtige Crunches am Stück.

4. Sie übertrainieren den Bauchbereich.

Abgesehen von Fitness-Profis, deren Körper daran gewöhnt ist, dass sie ihre Bauchmuskeln ständig am Ende der Trainingseinheiten trainieren, sollte der durchschnittliche Fitnessstudio-Besucher verstehen, dass Ruhe genauso wichtig ist wie das Training. Wie Ihre Arme oder Beine brauchen auch Ihre Bauchmuskeln Zeit, um sich zu erholen und zu wachsen.

5. Ihr Ernährungsplan ist nicht effektiv.

Wenn einer der 10 Gründe, warum Sie Ihre Bauchmuskeln nicht sehen können, der Schlüssel sein sollte – dann könnte es dieser sein. Wie wichtig es ist, Körperfett zu verlieren, wurde bereits dargelegt – aber um tatsächlich Gewicht zu verlieren, müssen Sie in einem Kaloriendefizit essen.

Fad-Diät-Taktiken zur schnellen Gewichtsreduktion, wie z. B. Flüssigdiäten, verhelfen Ihnen vielleicht für einen Tag zu sichtbaren Bauchmuskeln, aber danach werden Sie wieder zunehmen.

Stattdessen sollte Ihre Ernährung auf eine Reduzierung der Kalorien bei gleichzeitiger Beibehaltung gesunder Lebensmittel ausgerichtet sein. Reduzieren Sie raffinierte Kohlenhydrate und zuckerhaltige Leckereien. Eine der wahrsten Fitness-Anekdoten, die Sie je gehört haben, lautet: “Bauchmuskeln werden in der Küche gemacht.

6. Sie haben vielleicht nicht die ideale Genetik.

Manchmal geht es nicht darum, wie Sie Ihre Bauchmuskeln zum Wachsen bringen. Manchmal ist es ein Fall von schlechter Bauchmuskel-Genetik. Manche Menschen sind genetisch eher dazu veranlagt, in der Bauchgegend schnell abzunehmen und haben ausgeprägtere, gut gebaute Bauchmuskeln bei höherem Körperfettanteil. Es gibt Menschen, die auch bei 15 % Körperfett noch sichtbare Bauchmuskeln haben können, während andere vielleicht nur 6 % erreichen müssen.

Tun Sie Ihr Bestes, um Ihr Körperfett zu reduzieren und vergleichen Sie sich nicht mit anderen – sie könnten einen unfairen Vorteil haben. Ihre harte Arbeit wird sich auszahlen.

7. Sie sind vielleicht zu gestresst oder zu müde.

Wenn Sie gestresst sind, schüttet Ihr Körper Cortisol aus. Eine überschüssige Menge behindert den Fettabbau. Cortisol ist katabolisch, das heißt, es kann Gewebe abbauen. Wenn Sie versuchen, Bauchmuskeln zu bekommen, wollen Sie Ihren Körper in einen anabolen Zustand versetzen – daher ist es wichtig, Stress zu vermeiden.

Im Schlaf ist der Cortisolspiegel in der Slow-Wave-Schlafphase am niedrigsten. Wenn Sie einer guten Nachtruhe den Vorrang geben, wird Ihr Körper in den bestmöglichen Zustand versetzt, um Gewicht zu verlieren und Muskeln aufzubauen.

8. Möglicherweise trinken Sie zu viel Alkohol.

Gehen Sie oft mit der Absicht aus, am Wochenende ein paar Bier zu trinken, aber es endet oft mit einem ganzen Wochenende mit übermäßigem Alkoholkonsum? Ihr Körper wird Ihnen nicht dankbar sein. Genauso wie Sie Körperfett verlieren müssen, müssen Sie auch den Alkoholkonsum reduzieren.

Ob Sie nun ein paar Bier trinken oder sich an schlanke Drinks halten, Alkohol ist immer noch ein katastrophales Hindernis, wenn Sie Ihre Bauchmuskeln zum Vorschein bringen wollen. Abgesehen von den überschüssigen Kalorien reduziert Alkohol den Testosteronspiegel, bringt Ihren Schlafrhythmus durcheinander, hemmt die Fettverbrennung und belastet die Leber. Wenn Sie “schlank” aussehen wollen, müssen Sie den Alkohol reduzieren.

9. Sie haben unrealistische Zeitvorstellungen.

Durchtrainiert zu werden ist nicht der schnelle Prozess, für den Sie es vielleicht halten. Körperfett zu verlieren ist eine harte Sache, die Zeit und Hingabe erfordert. Ihr Körper will keine schnelle Veränderung – und aufgrund der geringen Menge an Körperfett, die Sie benötigen, um sichtbare Bauchmuskeln zu bekommen, haben Sie vielleicht das Gefühl, dass sie sich nie zeigen werden und geben auf.

Solange Sie sich mit einem Kaloriendefizit ernähren, Ihrem Körper gesunde Lebensmittel zuführen und die richtige Art von Training durchführen, werden Sie Ergebnisse sehen. Erwarten Sie nur nicht, dass Sie sie sofort sehen.

10. Sie halten sich nicht an eine Routine.

Bei jedem einzelnen Fitnessziel – ob Sie nun viel Masse aufbauen, Kraft gewinnen, abnehmen, an einem Wettkampf teilnehmen oder Ihre Bauchmuskeln zum Vorschein bringen wollen – ist Hingabe das Wichtigste. Sie müssen einer Routine Zeit geben, um zu funktionieren. Wechseln Sie nicht einfach von einem Gimmick zum nächsten und erwarten Sie, dass Sie ein Sixpack sehen.

Harte Arbeit, Anstrengung und eine gut strukturierte Routine werden Ihre Bauchmuskeln zum Vorschein bringen. Sie brauchen ein striktes Kaloriendefizit in Kombination mit Ausdauertraining, um Fett zu verlieren, und einige massige Bauchmuskelübungen, um Ihre Bauchmuskeln wirklich zum Vorschein zu bringen. Halten Sie sich an das Programm, geben Sie ihm Zeit und Sie werden die Ergebnisse Ihrer harten Arbeit sehen.